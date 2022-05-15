Bayramda kayıp olmuştu, cansız bedenini 12 gün sonra çoban buldu - Son Dakika
Üye Girişi

Bayramda kayıp olmuştu, cansız bedenini 12 gün sonra çoban buldu

15.05.2022 09:42
Bayramda kayıp olmuştu, cansız bedenini 12 gün sonra çoban buldu

Mersin'de bayramın ikinci gün kaybolan 54 yaşındaki Mahmut Saat'in cansız bedeni 12'inci günde evinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta çoban tarafından bulundu.

Mersin'de bayramın ikinci gün kaybolan 54 yaşındaki Mahmut Saat'in cansız bedeni 12'inci günde evinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta çoban tarafından bulundu. Saat'in kimliğini kardeşi kıyafetlerinden teşhis ederken, ölüm sebebinin belirlenmesi için cenaze adli tıpa gönderildi.

Olay, Ramazan Bayramı'nın ikinci günü olan 3 Mayıs Salı günü meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Erdemli ilçesine bağlı Tömük Merkez Mahallesi 20. Sokakta ikamet eden Fadime (71) ve Mustafa Saat (84) çiftinin 5 çocuğundan en büyüğü olan 54 yaşındaki Mahmut, evden çıkarak kayıplara karıştı. Aile, bekar olan oğullarından uzun süre haber alamayınca durumu önce yakınlarına ardından da jandarma ekiplerine haber verdi.

Hem mahalleli hem de ekipler tarafından arama yapılmasına rağmen Saat'ten bir haber alınamadı. Dün akşam üzeri ise ilçeye bağlı Hacıalanı yaylasının yerleşim alanına yaklaşık 2 kilometre uzaklıkta ormanlık alan da hayvanlarını güden çoban bir cesetle karşılaştı. Cesedi gören çoban durumu muhtara bildirerek jandarmaya haber verdi.

Olay yerine giden ekipler, inceleme yapmasının ardından cenaze Erdemli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Ölen şahsın Mahmut Saat olma ihtimaline karşı yakınlarına da haber verildi. Olay yerine gelen yakınlardan kardeş Yılmaz, çorap ve pantolonundan cenazenin kardeşine ait olduğunu teşhis etti. Savcının ve ekiplerin ön incelemesi sonrası Saat'in cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıpa sevk edildi.

Evinden yaklaşık 25 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulunan Saat'in ölümüyle ilgili tüm ayrıntıların ortaya çıkarılması için jandarma ekiplerinin geniş çaplı soruşturma yürüttüğü bildirildi.

YORUMLAR
500
Akdeniz'de dikenli zehirli istilacı deniz kestanesi tehlikesi Akdeniz'de dikenli zehirli istilacı deniz kestanesi tehlikesi Bayramda kayıp olmuştu, 12 gün sonra çoban cansız bedenini buldu Bayramda kayıp olmuştu, 12 gün sonra çoban cansız bedenini buldu

Ramazan Bayramı, Cenaze, Mersin, Saat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayramda kayıp olmuştu, cansız bedenini 12 gün sonra çoban buldu - Son Dakika


Son Dakika
09:31 New York'ta canlı yayında silahlı saldırı: En az 10 kişi öldü, çok sayıda yaralı var
08:55 Kartal'da kararsız sürücü, gişelerin beton bariyerlerine çarptı: 2 yaralı
08:53 Komşusunun kedisi saldırdı: Sevda Demirel "Ayak damarlarımı patlattı" diyerek paylaştı
08:27 İsveç'ten PKK açıklaması: PKK'yı terör örgütü olarak sınıflandırmayacağımız doğru değil
08:23 Kontrolden çıkan araç bahçe duvarına çarparak takla attı: 2 ölü, 1 yaralı
08:20 Canan Kaftancıoğlu: Neyine güveniyorsun diyorlar; sevgiye, duyguya ve yoldaşlığa güveniyorum
08:18 Yanan evini görünce gözyaşı döktü
08:06 Ömer Çelik'ten Cahit Özkan'ın ''BAE'' açıklamalarına tepki: Partimizin görüşlerini yansıtmıyor
08:04 Berlin'de üçlü zirve: Bakan Çavuşoğlu, İsveç ve Finlandiyalı mevkidaşlarıyla görüştü
08:03 2022 Eurovision Şarkı Yarışması'nı Ukrayna kazandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2022 09:50:06. #1.12#
SON DAKİKA: Bayramda kayıp olmuştu, cansız bedenini 12 gün sonra çoban buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement