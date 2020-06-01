Bayramda kazandıkları bisikletlerini teslim aldılar - Son Dakika

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesinin web sitesi ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden düzenlediği bisiklet ödüllü bilgi yarışmasında ödüller sahiplerini buldu.



Korona virüs (Covıd-19) salgını nedeniyle Akşehir Belediyesi web sitesi ve resmi sosyal medya hesapları üzerinden düzenlediği yarışmalar kapsamında Ramazan Bayramı münasebetiyle de bisiklet ödüllü bir bilgi yarışması düzenledi. Yarışmada; Akşehir Belediyesi resmi web sitesinde Akşehir'in coğrafi işaretli ürünlerini anlatan metni okuyarak bu metinle ilgili soruları doğru olarak cevaplayıp, kişisel bilgilerini girip, formu dolduran herkes çekilişe katıldı. Yarışmaya bin 930 kişi katılırken, 5 soruya da doğru cevap veren bin 758 kişi arasında yazılımla yapılan çekilişte Tahsin Küçükyalım (Akşehir), Merve Örs (Akşehir), Kadir Bayındır (Akşehir), Elvan Yeşilbaş (İstanbul), Kaan Bilge (İstanbul) olmak üzere 5 kişi bisiklet almaya hak kazandı. Bisiklet kazanan talihlilerden Kadir Bayındır ile Merve Örs'e düzenlenen bir törenle bisikletleri teslim edildi. Törene Akşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü İbrahim Öncel de katıldı.



Yarışmaya katılan herkesi tebrik eden Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, "Ramazan Bayramı süresince uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması münasebetiyle hemşehrilerimizin hem Akşehir'i daha iyi tanımaları hem de güzel vakit geçirebilmeleri için bisiklet ödüllü yarışma düzenlemiştik. Bu yarışma Akşehir'imizin coğrafi işaretli ürünleri olan Akşehir Kirazı, Akşehir Peynir Baklavası, Akşehir Kirazı Lokumu, Akşehir Hersesi ve Akşehir Tandır Kebabı ile ilgiliydi. Bu yarışmamıza katılan herkese teşekkür ediyorum. Özellikle yarışmamıza İstanbul'dan katılıp ve Akşehir'le herhangi bir bağı olmayan iki yarışmacımız da bizleri ziyadesiyle sevindirdi. Yaptığımız tanıtım çalışmalarının tüm Türkiye'ye yayılması ve bu tür etkinliklerin sadece Akşehir'imizle sınırlı kalmaması bizleri mutlu ediyor. Yarışmayı kazanan katılımcılarımızı tebrik ediyor, bisikletlerini kazasız belasız güzel günlerde kullanmalarını temenni ediyorum" diye konuştu.



Coğrafi işaret; tescili tek bir üreticinin haklarını değil, tescil belgesindeki şartlara uygun üretim yapan ve pazarlayanların tümünün haklarını koruduğunu belirten Başkan Akkaya, "Coğrafi işaretin amacı, tescile konu olan ürünün üretimi, kaynağı gibi bir takım genel niteliklerine bağlı özelliklerden ötürü belli bir üne kavuşmuş ürünlerin korunmasını sağlamaktır. Bir ürünün Coğrafi İşaret ile koruma altına alınmasında o yöre halkının menfaatlerinin korunması açısından büyük fayda vardır. Akşehir Belediyesi olarak bu faydaları göz önünde bulundurarak Akşehir Kirazı, Akşehir Kiraz Lokumu, Akşehir Peynir Baklavası, Akşehir Hersesi ve Akşehir Tandır Kebabı'nın 'Coğrafi İşaretli Ürün' kapsamına alınması için bugüne kadar çalışmalar yürüttük, yürütmeye de devam ediyoruz" dedi.



Bisiklet kazanan talihlilerden Kadir Bayındır ve Merve Örs adına bisikleti teslim alan Arif Örs de Akşehir'in tanıtımı için böyle güzel bir organizasyon yaptıkları için Başkan Akkaya'ya ve Akşehir Belediyesine teşekkür etti. Konuşmaların ardından belediye hizmet binası önünde Başkan Akkaya tarafından kazanan talihlilere bisikletleri teslim edilerek hatıra fotoğrafı çektirildi. - KONYA