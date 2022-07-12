Anne ve babası, kızlarının havuzda çırpındığını fark etti. Havuza atlayan baba, kızını çıkartıp 112'yi aradı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minik Zeynep, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi 'ne götürüldü.

Kaynak: DHA

Antalya Adli Tıp Kurumu, KADES, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bayramda kiralanan villa minik Zeynep'e mezar oldu! - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.