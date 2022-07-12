Bayramda kiralanan villa minik Zeynep'e mezar oldu! - Son Dakika
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Bayramda kiralanan villa minik Zeynep'e mezar oldu!

12.07.2022 15:53
Bayramda kiralanan villa minik Zeynep'e mezar oldu!

Kurban Bayramı tatili için Antalya'nın Serik ilçesine giden Kades ailesinin 2 yaşındaki kızları Zeynep Mina, oynarken düştüğü havuzda yaşamını yitirdi. Minik kızın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Talihsiz çocuğun baba ve annesi polis merkezinde ifade verdi.

Belek Mahallesi'nde villa kiralayan Kades ailesinin evde bulunduğu sırada bahçedeki havuz kenarında oynayan Zeynep Mina, dengesini kaybederek suya düştü.

BABASI HEMEN HAVUZA ATLADI

Anne ve babası, kızlarının havuzda çırpındığını fark etti. Havuza atlayan baba, kızını çıkartıp 112'yi aradı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minik Zeynep, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

KURTARILAMADI

Zeynep, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik kızın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Baba ve anne polis merkezinde ifade verdi.

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Kaynak: DHA

Antalya Adli Tıp Kurumu, KADES, Baba, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayramda kiralanan villa minik Zeynep'e mezar oldu! - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayramda kiralanan villa minik Zeynep'e mezar oldu! - Son Dakika
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