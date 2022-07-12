Belek Mahallesi'nde villa kiralayan Kades ailesinin evde bulunduğu sırada bahçedeki havuz kenarında oynayan Zeynep Mina, dengesini kaybederek suya düştü.
Anne ve babası, kızlarının havuzda çırpındığını fark etti. Havuza atlayan baba, kızını çıkartıp 112'yi aradı. İhbarla adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minik Zeynep, olay yerinde yapılan müdahalenin ardından Serik Devlet Hastanesi'ne götürüldü.
Zeynep, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Minik kızın cenazesi savcının incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
Baba ve anne polis merkezinde ifade verdi.
Son Dakika › 3. Sayfa › Bayramda kiralanan villa minik Zeynep'e mezar oldu! - Son Dakika