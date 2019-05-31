Bayramda köprü ve otoyollar ücretsiz
1 saat önce
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Turhan, Ramazan Bayramı tatili süresince, yap-işlet-devret modeliyle yapılanlar hariç, Karayolları Genel Müdürlüğünce işletilen otoyollarla köprülerin ücretsiz olacağını bildirdi.
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 10:33
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