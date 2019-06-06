Son Dakika Haberleri: Bayramda Köy Ailelerinin ve Çocukların Yüzü Gülüyor
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Bayramda Köy Ailelerinin ve Çocukların Yüzü Gülüyor

51 dakika önce

Sarıkamış Değişim Derneği Sarıkamış'ın köylerinde köy çocukları ile bayramlaştı ve bayram hediyesi dağıttı.

Bayramda Köy Ailelerinin ve Çocukların Yüzü Gülüyor, System.String[]
Sarıkamış Değişim Derneği Sarıkamış'ın köylerinde köy çocukları ile bayramlaştı ve bayram hediyesi dağıttı.

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde Sarıkamış Değişim Derneği Başkanı ve üyeleri arasında yardımlaşma ve Hediyeleşmeyi sağlamak, kardeşlik zincirini kitap ve bayramlık ile pekiştirmek üzere ayakkabı, kıyafet, şeker ve oyuncaklardan oluşan hediyeleri bayramda çocuklara teslim edildi.

Bayramda çocuklara hediyelerini teslim ettiklerini dile getiren Sarıkamış Değişim Derneği Başkanı Saim Ucun, "Bu kapsamda ramazan günü onlarla vakit geçirdik. Birlikte olmak güzeldi. Daha önce yine her aileye ve çocuklara dernek olarak yardımlarımızı yaptık. Ramazan bayramı nedeniyle köydeki çocuklara bayram hediyesi aldık ve hediyeleri çocuklara ulaştırdık" dedi. - KARS
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 11:15 Kaynak: İHA
Kars, Sarıkamış, Yaşam
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