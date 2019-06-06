Son Dakika Haberleri: Bayramda lokum satışları arttı
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Bayramda lokum satışları arttı

55 dakika önce

Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı dolayısıyla lokum satışları arttı.

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Afyonkarahisar'da Ramazan Bayramı dolayısıyla lokum satışları arttı.
Kavşak noktası üzerinde bulunan kentte, vatandaşlar bayramın 3. günü olmasına rağmen lokum ve tatlı satan esnafın dükkanlarının önünde uzun kuyruk oluşturdu.
Lokumcu esnafı Ahmet Önder, AA muhabirine, Ramazan Bayramı bereketinin satışları arttırdığını söyledi.
Bayram ikramlıklarının tatlı ve lokum olduğunu dile getiren Önder, şöyle konuştu:
"Ramazan Bayramı öncesi üretimimizi iki katına çıkarmıştık. Hem bayram öncesi hem de bayram günlerinde satışlarımız çok iyi gidiyor. Kısmen de bayram dönüşleri başladı. Afyonkarahisar'ımız İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya kara yollarının kavşak noktasında bulunduğu için tatilciler kent merkezine sürekli uğruyor. Hediyelik ve bayramlık lokum ikramlıkarını alıyorlar. Bu alışveriş de esnafın yüzünü güldürüyor."
Esnaf Enver Öney de bayramdaki satışların kent ekonomisine büyük katkı sağladığını belirterek, lokum satışlarının çok iyi olduğunu vurguladı.
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 03:47 Kaynak: AA
Afyon, Ramazan Bayramı, Güncel
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