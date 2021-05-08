'Bayramda maden suyu tüketimine önem verin' - Son Dakika

'Bayramda maden suyu tüketimine önem verin'

08.05.2021 13:12
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'Bayramda maden suyu tüketimine önem verin'ANKARA'da Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu, Ramazan Bayramı'nda fazla gıda tüketilmesinin hazımsızlık ve sindirim sıkıntılarına yol açabileceği için maden suyu içilmesinin önemli olduğunu söyledi.

'Bayramda maden suyu tüketimine önem verin'

ANKARA'da Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu, Ramazan Bayramı'nda fazla gıda tüketilmesinin hazımsızlık ve sindirim sıkıntılarına yol açabileceği için maden suyu içilmesinin önemli olduğunu söyledi.

Diyetisyen Emine Yüzbaşıoğlu, oruç tutan bireylerin özellikle iftardan sonra baş dönmesi ve ağrısı yaşayabildiğini söyledi. İftarla sahur arasının çok kısa bir zaman olması nedeniyle su içimini yeterli olmadığından maden suyu içilmesini öneren Yüzbaşıoğlu, "Kişi günde 2 maden suyu tüketebilir. Böylece özellikle iftardan sonra yaşanan baş ağrısı ve dönmesini engellemek için maden suyu içimini öneriyorum. Maden suyu sıvı aldığı için tok tutar. İçinde herhangi bir kalori yüksekliği olmadığı için tokluk hissi vermez; ama midede doygunluk hissi verir. Ayrıca kişilerde iftardan sonra tatlı ve meyve yeme isteği artabilir. Mesela bunların fazla tüketimi kişide kilo artışına neden olabilir. Ama maden suyu kişinin midesinde tokluk hissi verdiği için biraz daha az kalori almasını sağlar. Bu da kilo kontrolü için faydalıdır" diye konuştu.

'İÇERİĞİNDE FAYDALI BİRÇOK MİNERAL VAR'Çocuklara, yaşlılara ve gebelere de maden suyu tüketmelerini öneren Yüzbaşıoğlu, "Özellikle gebelerimiz yaz aylarında çok fazla asitli içecek içmek ister. Gebelerimizin özellikle kalorili içecekler içmesini istemediğim için maden suyu içmelerini öneririm. Günde 2 şişe maden suyu içebilirler. Ayrıca sporculara öneririm. Spordan sonra ter kaybı olur. Sıvı-elektrolit dengesi kaybolur. Buna bağlı olarak sporculara spordan sonra maden suyu-ayran tüketmelerini öneririm. Maden suyunun içeriğine baktığımızda faydalı birçok mineral var. Kalsiyum kemik gelişimi, potasyum kan dolaşımı için ve içerisinde gaz olması da sindirimimiz için faydalıdır. O yüzden maden suyu tüketilmesini öneririm" dedi.'ÖNERDİĞİM İÇECEK'Yüzbaşıoğlu, ramazan ayı boyunca uzun süren açlık saatlerinin Ramazan Bayramı ile yerini fazla ve kalorili beslenmeye bırakacağını kaydederek, şunları söyledi: "Ramazan ayı nedeniyle yaklaşık 1 aydır oruç tutan bireylerde uzun süre midenin boş kalma durumu var. Yaklaşan Ramazan Bayramı'nda fazla gıda tüketilmesine bağlı olarak kişide hazımsızlık, sindirim sıkıntıları çıkabiliyor. O yüzden maden suyu da içerisinde bulunduğu gazın verdiği etki ile sindirimi biraz daha rahatlatıyor. Bayramda maden suyu tüketimine önem verilmesini öneririm. Ayrıca maden suyunu içerisine koyabileceğiniz meyvelerle birlikte tatlandırabiliriz. Bayramda zaten fazla gıda tüketimimiz ve kalori alımımız var. En azından kalorili, asitli ve şekerli içecekler yerine kendi yaptığımız meyveli maden suyunu içmek hem kalori dengesini sağlamak için hem de hazımsızlığımızı ortadan kaldırmak için önerdiğim içecek olacaktır."'VATANDAŞLARIMIZA YETİŞTİREBİLMEK İÇİN ÇALIŞIYORUZ'Beypazarı Doğal Maden Suyu Yönetim Kurulu Başkanı Niyazi Ercan, Türk halkının 'yemeklerden sonra maden suyu içilir' düşüncesi ile ramazan ayında iftarda yemek yedikten sonra fazlasıyla maden suyu tükettiği için tüketimin arttığını söyledi. Ercan, "Yaklaşık 2 katı talep artışı ile karşı karşıyayız. Ramazan ayında bu değerli suyumuzu tüm halkımızla yetiştirmek için elimizden gelen çabayı gösteriyoruz. Halkımızın hizmetine sunmaya çalışıyoruz. Ramazan ayında da günde 2 şişe maden suyu içmek insan sağlığı için çok önemlidir. Hem susuzluğu gideriyor hem açlığı bastırıyor hem de iftardan sonra oluşabilecek rahatsızlıklara karşı sindirimi kolaylaştırıyor. Biz ramazan ayında gelen taleplere yetişebilmek için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu sebeple vatandaşlarımıza bu sağlıklı ürünü yetiştirebilmek için çalışmalarımızı sürdürüyoruz" ifadesini kullandı.

Esnaf Yalçın Sezen, maden suyu tükettiğini, uzmanların günde 2 şişe içilmesini önerdiğini ve kendisinin de günlük maden suyu tükettiğini söyledi. Taksi Şoförü Enver Taşkıran da sadece ramazan ayında değil normal zamanda da günde 2 şişe maden suyu tükettiğini söyledi.

'Bayramda maden suyu tüketimine önem verin'
'Bayramda maden suyu tüketimine önem verin'
'Bayramda maden suyu tüketimine önem verin'
'Bayramda maden suyu tüketimine önem verin'

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 'Bayramda maden suyu tüketimine önem verin' - Son Dakika


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