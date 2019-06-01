Son Dakika Haberleri: Bayramda Malatya'da hava sıcak olacam
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Bayramda Malatya'da hava sıcak olacam

1 saat önce

Meteorolojiden edinilen bilgiye göre Malatya'da Ramazan Bayramında hava sıcaklıkları etkili olmaya devam edecek.

Bayramda Malatya'da hava sıcak olacam, System.String[]
Meteorolojiden edinilen bilgiye göre Malatya'da Ramazan Bayramında hava sıcaklıkları etkili olmaya devam edecek.

Yurt genelinde olduğu gibi Malatya'da üzerinde de etkili olan sıcak hava dalgasının bayram tatili süresince etkili olmaya devam edeceği açıklandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğin tahmin edildiği belirtilerek Ramazan Bayramında yağış beklenmediği, havanın ise genel olarak az bulutlu ve açık geçmesinin tahmin edildiği belirtildi

Malatya'da Bayram tatili boyunca en yüksek hava sıcaklığı ise 33-36 derece arasında olması bekleniyor. Kentte en düşük hava sıcaklığı ise 18-21 derece arasında olacağı tahmin ediliyor. - MALATYA
Haber Yayın Tarihi : 01.06.2019 01:18 Kaynak: İHA
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