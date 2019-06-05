Son Dakika Haberleri: Bayramda mezarlıklar doldu
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Bayramda mezarlıklar doldu

5 dakika önce

Gaziantep'liler Ramazan Bayramında yakınlarının mezarlarına giderek dua etti.

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Gaziantep'liler Ramazan Bayramında yakınlarının mezarlarına giderek dua etti.

Gaziantep Asri Mezarlığa sabahın erken saatlerinde mezarlıktaki yakınlarına ziyarete giden vatandaşlar Kuran-ı Kerim okuyup, dua etti. Mezarlık ziyareti yapan vatandaşlar, "Başta şehitlerimiz olmak üzere yakınlarımızın ruhlarına bir Fatiha okuduk. Ruhlarına ulaşması için mezarlık ziyareti yapıyoruz. Hem gençlere hem de çocuklarımıza örnek olması için her sene yapıyoruz" diye konuştular.

Mezarlık ziyaretinde bulunan vatandaşlar yakınlarının mezarlarına su döküp temizledi. - GAZİANTEP
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 09:53 Kaynak: İHA
Kuran-ı Kerim, Gaziantep, Güncel
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