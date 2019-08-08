Son Dakika Haberleri: Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım
Son Dakika Güncel Haber

Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım

31 dakika önce

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nca dini bayramlarda Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı ve Kent Mezarlığı'nda bulunan kabristanlara ücretsiz ulaşım hizmeti devam ediyor.

Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım, System.String[]
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nca dini bayramlarda Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı ve Kent Mezarlığı'nda bulunan kabristanlara ücretsiz ulaşım hizmeti devam ediyor.

Mezarlık ziyaretine gidecek vatandaşların ulaşımları için arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü de mezarlıklara ücretsiz servis sağlanıyor. Mezarlıklara Batı Terminali'nden saat sabah 08.00 itibariyle saat 17.00'ye kadar her saat başı ücretsiz servisler kaldırılacak. - KOCAELİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, arefe günü, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:48 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Lüksemburg, esrarı tamamen yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi olacak
Dolar son 4 ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum Tarihi Eminönü Balıkçısı vahşetinde, "Polis olay yerine geç geldi" iddiasına Emniyet'ten açıklama! Türkiye'nin olası Suriye operasyonu PKK'yı telaşlandırdı: DEAŞ'ı öne sürdüler

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.8.2019 11:20:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]