Bayramda mezarlıklara ücretsiz ulaşım
31 dakika önce
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nca dini bayramlarda Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı ve Kent Mezarlığı'nda bulunan kabristanlara ücretsiz ulaşım hizmeti devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Haber Yayın Tarihi: 08.08.2019 10:48 Kaynak: İHA
Ulaşım ve Trafik Yönetimi Dairesi Başkanlığı'nca dini bayramlarda Asri Mezarlık, Bağçeşme Mezarlığı ve Kent Mezarlığı'nda bulunan kabristanlara ücretsiz ulaşım hizmeti devam ediyor.
Mezarlık ziyaretine gidecek vatandaşların ulaşımları için arife günü, bayramın birinci ve ikinci günü de mezarlıklara ücretsiz servis sağlanıyor. Mezarlıklara Batı Terminali'nden saat sabah 08.00 itibariyle saat 17.00'ye kadar her saat başı ücretsiz servisler kaldırılacak. - KOCAELİ
Lüksemburg, esrarı tamamen yasallaştıran ilk Avrupa ülkesi olacak Dolar son 4 ayın en düşük seviyesini gördü! İşte son durum Tarihi Eminönü Balıkçısı vahşetinde, "Polis olay yerine geç geldi" iddiasına Emniyet'ten açıklama! Türkiye'nin olası Suriye operasyonu PKK'yı telaşlandırdı: DEAŞ'ı öne sürdüler