Bayramda Nemrut Gölü ziyaretçi akınına uğradı - Son Dakika

BİTLİS'in Tatvan ilçesi sınırlarında olan dünyanın ikinci Türkiye'nin en büyük krater gölü, bayramın son gününde ziyaretçi akınına uğradı.

Tatvan ilçesine 13 kilometre uzaklıkta bulunan ve Avrupalı Seçkin Destinasyonlar (EDEN) projesi kapsamında 'Mükemmeliyet Ödülü' bulunan Nemrut Krater Gölü, Kurban Bayramı'nda da binlerce yerli ve yabancı turisti ağırladı. 2 bin 900 metre yüksekliği, kendine has bitki örtüsü, sıcak ve soğuk gölleri ile ilgi çeken Nemrut Krater Gölü muhteşem manzarasıyla ziyaretçilerine adete görsel şölen sunuyor. Adana'dan bayram ziyareti için memleketi Bitlis'in Hizan ilçesine gelen Hüseyin Güzel, ailesi ile birlikte geldiği ve daha önce görmediği Nemrut Gölüne hayran kaldığını söyledi. Mersin'den gelen Ceyhan Güzel ise bundan sonra her yıl Nemrut'a gelmeyi amaçladığını belirterek, "Daha önce çok duymuştum ama görmemiştim. Çok da merak ediyordum. Sağ olsunlar Bitlis'te yaşayan arkadaşlarım beni buraya getirdiler. İyi ki de gelmişim. Herkese buraya gelmelerini tavsiye ederim" dedi.