Bayramda otobüs, antray ve nostalji tramvayı ücretsiz

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı tedbirlerini aldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Ramazan Bayramı tedbirlerini aldı. Zabıta, İtfaiye, ASAT başta olmak üzere birçok birim Ramazan Bayramı süresince görev başında olacak. Büyükşehir Belediyesi'nin resmi plakalı araçları, Antray ile nostalji tramvayı bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günleri vatandaşları ücretsiz taşıyacak.



Bayram süresince Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda çalışan personel görevde olacak. Ekipler, bayram öncesi özellikle arife günü açık yiyecek ve içecek üretimi ile satışını gerçekleştiren iş yerlerinde denetimlerini daha da yoğunlaştıracak. Zabıta ekipleri, arife gününden itibaren bayram süresince Uncalı ve Andızlı mezarlıklarında da halkın, mezarları rahat ziyaret edebilmesi için gereken önlemleri alacak. Ayrıca Büyükşehir Belediyesi'nin işlettiği resmi resmi plakalı otobüsler, Antray ile nostalji tramvayı 3 günlük Ramazan Bayramı boyunca ücretsiz yolcu taşıyacak.



Antalya Su ve Atık Su İdaresi (ASAT) Genel Müdürlüğü de su ve kanalizasyon hizmetlerinde meydana gelebilecek herhangi bir olumsuzluk karşısında nöbetçi ekip bulunduracak. ASAT yetkilileri, herhangi bir su arızası durumunda vatandaşların ALO ASAT 185 numaralı telefonu 24 saat arayabileceklerini kaydetti.



İtfaiye Dairesi Başkanlığı da bayram boyunca görevde olacak. İtfaiye ekipleri, Antalya sınırlarında 39 ayrı grup, 528 personelle 24 saat çalışmalarını sürdürecek. Merkez Grup başta olmak üzere, ilçelerdeki itfaiye ekipleri ve motorize ekipler, olası bir yangın ya da kurtarma için 24 saat hazır olacak. Vatandaşlar, yangın ihbarını 112 Acil Çağrı Merkezi'ne telefonla bildirebilecek.



Mezarlıklarda din görevlileri hazır



Bayram öncesi ve bayramda en çok ziyaret edilen yerler arasında bulunan mezarlıklarda da gerekli önlemler alındı. Andızlı, Kurşunlu ve Uncalı kent mezarlıklarında arife günü ve bayramda 16 din görevlisi vatandaşlara mezarlık ziyaretlerinde yardımcı olacak. Ayrıca, Büyükşehir Belediyesi, arife günü Kurşunlu Kent Mezarlığı'nda yakınları bulunan vatandaşlar için Uncalı Mezarlığı'ndan saat başı ücretsiz ring seferleri düzenleyecek. - ANTALYA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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