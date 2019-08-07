Son Dakika Haberleri: Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz
Son Dakika Güncel Haber

Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz

1 saat önce

Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz, System.String[]
Kurban Bayramı tatili süresince Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğundaki köprü ve otoyollardan geçişler ile belediyelerce yürütülen toplu taşıma hizmetlerinin ücretsiz olmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Kurban Bayramı tatili nedeniyle 10 Ağustos Cumartesi günü saat 00.00'dan (cuma gününü cumartesi gününe bağlayan gece) başlayarak 15 Ağustos Perşembe saat 07.00'ye kadar "yap-işlet-devret" projeleri hariç olmak üzere Karayolları Genel Müdürlüğü sorumluluğu altında bulunan otoyollar ile 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden geçişlerde ücret alınmayacak.
Aynı karar kapsamında 11 Ağustos Pazar günü saat 00.00'dan (cumartesi gününü pazar gününe bağlayan gece) başlayarak 14 Ağustos Çarşamba günü saat 24.00'e kadar belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmelerce yürütülen toplu taşıma hizmetleri de ücretsiz olacak.
Karayolları Genel Müdürlüğü, Kurban Bayramı, Cumhurbaşkanı, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 03:29 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



AK Parti Elazığ Milletvekili Ağar'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili sözleri olay yarattı
Ruhani: İran'la savaş 'savaşların en şiddetlisi' olur Uyuşturucu çetesini yakalatan muhtarın bir oğlu daha öldürüldü Resmi açıklama yapıldı! Rusya'ya vizesiz seyahat başladı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.8.2019 04:47:01. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bayramda otoyol ve köprüler ile toplu taşıma ücretsiz
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]