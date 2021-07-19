Bayramda Park Keyfi - Son Dakika
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Bayramda Park Keyfi

19.07.2021 01:11
Bayramda Park Keyfi

Bayramını Ankara'da geçiren vatandaşların ailece keyif içinde vakit geçirebilmeleri için Çankaya Belediyesinin parkları hazır.Başkent Ankara'nın vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen eğlenme ve dinlenme mekanları olan Çankaya Parkları Bayram tatiline de hazır.

Bayramını Ankara'da geçiren vatandaşların ailece keyif içinde vakit geçirebilmeleri için Çankaya Belediyesinin parkları hazır.

Başkent Ankara'nın vatandaşlar tarafından en çok tercih edilen eğlenme ve dinlenme mekanları olan Çankaya Parkları Bayram tatiline de hazır.

Başta Ahlatlıbel Atatürk Parkı, Çukurambar Uğur Mumcu Parkı, Birlik Mahallesi Zafer Park, Lozan Park ve İsmet İnönü Parkları ile Kuğulu Park bayram tatilinde de Ankaralıları bekliyor.

9 günlük Kurban Bayramı tatilini şehir dışında değerlendirmek için birçok vatandaş tatil beldelerine giderken Ankara'da kalacak vatandaşlar için ise en iyi alternatifler yine Çankaya parkları olacak. Özellikle hafta sonları ve tatil günlerinde binlerce vatandaşı ağırlayan Çankaya Belediyesi, parklarda bakım-onarım çalışmasını da yaptı. Bitkisel bakımlardan mevsimlik çiçeklerin dikimine ve park içi tüm onarımlara kadar çalışmaların yapıldığı parklar, Ankaralılara açık havada dinlenme imkanı sunacak. Oyun, spor, kafeterya imkanlarıyla her yaştan vatandaşa hitap eden Çankaya parkları, Kurban Bayramı'nda nefes alanı olacak.

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Çukurambar, Çankaya, Bayram, Ankara, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

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