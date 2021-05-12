Bayramda Rafine Şeker Yerine Doğal Bal Tüketin - Son Dakika

Bayramda Rafine Şeker Yerine Doğal Bal Tüketin

12.05.2021 10:20
Bayramda Rafine Şeker Yerine Doğal Bal Tüketin, System.String[]

Uzman Diyetisyen Orçun Kürüm, Ramazan ayı boyunca günlük öğün sayısının azalması ve beslenme düzenindeki değişiklikler de bayramda psikolojik olarak daha fazla yeme eğilimine girme olasılığının artacağına dikkat çekti.

Beslenme alışkanlıkları evde uzun süre vakit geçirmek ve pandemi stresi nedeniyle fazlasıyla değişti.

Uzman Diyetisyen Orçun Kürüm, Ramazan ayı boyunca günlük öğün sayısının azalması ve beslenme düzenindeki değişiklikler de bayramda psikolojik olarak daha fazla yeme eğilimine girme olasılığının artacağına dikkat çekerek, "Oruç tutarken yaşanan uzun süreli açlık nedeniyle yavaşlayan metabolizmamızı bayramda yeniden desteklemek için dengeli, sağlıklı beslenmek ve spor yapmak şart" uyarısında bulundu.

Bayram denince herkesin aklına öncelikle çeşit çeşit tatlılar geliyor. Çünkü bayram ile birlikte tatlı tüketimi de artıyor. Bu nedenle bayramda tüketilecek olan tatlı miktarına ve içeriğine dikkat edilmesi gerekiyor. Doğru tercihler ile evde sağlıklı tatlı tarifler hazırlayıp yine ölçülü bir şekilde tüketilebileceğine dikkat çeken Uzm. Dyt. Orçun Kürüm, "Bayram tatlılarında rafine şeker yerine doğal bak ile tatlandırılacak sağlıklı tatlı tarifler hazırlayabilirsiniz. Aynı zamanda boş kalori almak yerine vücut için faydalı olacak besinleri tercih etmiş olursunuz" diyor.

Bal, arıların çiçekli bitkilerin nektarlarından toplayıp vücutlarında bileşimlerinin değiştirilip petek gözlerine depo edilmesi ve buralarda olgunlaşması sonucunda meydana gelen tatlı, yüksek enerjili fonksiyonel bir besin. Arıların bize sunduğu bu mucizevi gıdanın içeriğinde yaklaşık %82 karbonhidrat, %17 su ve %1 protein, bazı vitamin ve mineraller bulunduğunu anlatan Uzm. Dyt. Kürüm, balın bu içeriğinin coğrafi ve bitkisel çeşitliliğe göre değişkenlik gösterdiğini de belirtiyor.

Porsiyonlar daha ölçülü olmalı

Uzm. Dyt. Orçun Kürüm, oruç tutarken vücudun uzun süre aç kalınmasının metabolizmanın yavaşlamasına neden olduğunu, yavaşlayan metabolizmayı desteklemek için bayramda dengeli ve sağlıklı beslenmenin şart olduğunu belirtiyor. Miktar konusunda çok bilinçli olunması gerektiğini hatırlatan Kürüm,sözlerini şöyle sürdürüyor: "Öğünler artık daha sık olabilir. Mesela 3 ana öğün ve birkaç ara öğünden oluşan bir beslenme programı metabolizmayı hızlandırmak için en iyisi. Sık yemek daha fazla yemek değildir. Öğünlerinizi küçük porsiyonlarda tüketmeye özen gösterin ve her gün 1 saatlik tempolu yürüyüş yapmaya çalışın."

Rafine şeker yerine ballı tarifleri tercih edin

Bayramda dikkat edilmesi gereken en önemli konulardan birisi tatlı tüketimi olduğuna hatırlatan Uzm. Dyt. Orçun Kürüm, balın glisemik indeksi düşük-orta düzey bir değere sahip olduğu için rafine şekerli tatlılara göre daha uzun süre tok kalmayı sağladığının altını çiziyor: "Geleneksel rafine şekerli şerbetli tatlıların yerine doğal bir tatlı alternatifi olan balla hazırlanmış sütlü tatlılar, dondurma veya meyve tatlıları tercih edebilirsiniz. Bir yemek kaşığı balda aşağı yukarı 30 kalori bulunur yani kilo aldıracak bir miktar değil. Ayrıca düzenli bal tüketiminin tokluk hormonları üzerinde olumlu etkileri olabileceğini gösteren çalışmalar mevcut. Bal tüketimi kan şekerinizi dengede tutar ve aynı zamanda doğal balın birçok sağlık faydasından da yararlanmış olursunuz."

Hurma, kuru kayısı, kuru incir gibi kurutulmuş meyveler ile ceviz, badem, fındığın da hazırlanacak tatlılara eşlik edilebileceğini anlatan Uzm. Dyt. Kürüm, "Günde 1-2 yemek kaşığı bal tüketmek bağışıklığımızı güçlendirmeye yardımcı olur ve enerji verir. İyileştirici özelliğinin yanı sıra bize keyif de verir" diyor.

Diyetisyen, Ramazan, Bayram, Oruç, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bayramda Rafine Şeker Yerine Doğal Bal Tüketin - Son Dakika


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