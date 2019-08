Bayramda sağlıklı beslenin

Doruk Sağlık Grubu'ndan Diyetisyen Begüm Hatice Tuna, kurban bayramında yapılan beslenme hataları hakkında bilgiler verdi.

Doruk Sağlık Grubu'ndan Diyetisyen Begüm Hatice Tuna, kurban bayramında yapılan beslenme hataları hakkında bilgiler verdi.



Bayramlar ve özel günlerin herkesi büyük sofralarda buluşturan günler olduğuna dikkat çeken Diyetisyen Begüm Hatice Tuna, "Malum yılbaşı, bayramlar ve bunun gibi özel günlerde tükettiğimiz besinlerin çeşidi ve gıda tüketim miktarımız artmaktadır. Kızartmalar, tatlılar, hamur işleri, gazlı içeceklerin, şeker ve şekerli besin tüketiminin yanında; özellikle Kurban Bayramı'nda et tüketimi oldukça artmaktadır. Sağlıklı beslenmeye dikkat edenler, diyet yapanlar, ideal kilosuna kavuşmak isteyenler için de bu özel günler kabusa dönüşebiliyor" dedi.



Dikkat edilmesi gereken hususun hamurlu tatlılar ve çikolatalar yerine sütlü ve meyveli tatlıların tüketilmesi ve bayram ziyaretleri sırasında artan çay ve kahve tüketiminin dengelenmesi olduğunun altını çizen Diyetisyen Begüm Hatice Tuna, "Ayrıca cikolata ve şekere alternatif olarak vitamin,mineralden zengin olan ve posa içeriği yüksek olan kuru meyveler, ceviz, fındık gibi kuru yemişler ikram edilebilir.Bayram ziyaretleri sırasında artan çay ve kahve tüketimi aşırı miktarda olduğunda çarpıntı, kalp ritim bozuklukları, mide problemlerine sebep olabilmektedir. Miktarlarına dikkat etmeli. Etlerin yanında rafine edilmiş pilav/makarna yerine bulgur/esmer pirinç, asitli/gazlı içecekler yerine ayran/yoğurt/cacık tüketilmelidir.Kurbanlık hayvanların iç organları (sakatat) kolesterol ve yağ miktarı fazla olduğundan tüketilmesi önerilmemektedir.Günde 2,5 - 3 litre su tüketimine dikkat edilmelidir. Sabah mutlaka güne kahvaltı ile başlanmalı, kahvaltı hafif olmalı ve her besin öğesini içerir nitelikte olmalı. Diyabet hastaları, kalp hastaları, yüksek tansiyonu olanlar ve özel beslenme tedavisi uygulayanlar bu tedavilerini bozmamalıdırlar" ifadelerini kullandı.



"Hemen yiyeyim diyerek kendinize zarar vermeyin"



Bayram günü kesilen hayvan eti, bekletilmeksizin birkaç saat içinde pişirilerek tüketildiğini ve bunun yanlış olduğunu belirten Diyetisyen Tuna, "Yeni kesilmiş hayvanların etlerindeki sertlik hem pişirmede, hem de sindirimde zorluk çıkarır. Midede şişkinlik, hazımsızlık gibi sıkıntılara sebep olur. Özellikle mide rahatsızlıkları çeken bireyler, eti 24 saat bekletmeden tüketmemelidir. Etler; büyük parçalar şeklinde değil ancak kıyma, kuşbaşı gibi küçük parçalara ayrılıp, tek pişirimlik miktarlara bölünüp, buzdolabı poşetlerine koyularak buzdolaplarının buzluk kısmında veya derin dondurucuda saklanmalıdır. Buzdolabında -2 santigrat derecede 1-2 hafta, derin dondurucuda ise -18 santigrat derecede daha uzun süre etler saklanabilmektedir. Pişirmek için buzluktan çıkartılan etler yine buzdolabının alt raflarına indirilerek çözdürülmeli, çözdürülen et hemen pişirilmeli, tekrar dondurulmamalıdır" diye konuştu. - BURSA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Emeklilerin dört gözle beklediği ikramiye ödemeleri bugün başladı

Ülkelerine bayram için giden Suriyelilerin sayısı 35 bini aştı

İstanbul kamuda çalıştırılan hükümlülere bayram hediyesi

Edirneli besici, kurbanlık satışlarını mobilden yapıyor