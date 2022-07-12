BAYRAMDA SARAYBURNU SAHİLİ'NDE DENİZE GİRDİLER

KURBAN Bayramı'nın 4. gününde vatandaşlar Sarayburnu Sahili'ne akın etti. Bazıları denize girerken, bazıları da sahilde kitap okuyarak güzel havanın tadını çıkardı.

9 günlük bayram tatilini İstanbul'da geçirenlerin bir kısmı kendilerini Fatih'teki Sarayburnu Sahili'ne attı. Kalabalığın oluştuğu sahilde kimi denize girerken kimi sahilde kitap okuyarak güzel havanın tadını çıkardı.

HER YIL BURADAYIZ

Oğluyla sahile geldiğini söyleyen İdris Akbulut, Her sene buradayız. Burayı çok seviyoruz. Buradan denize atlıyoruz ardından 10 metre ileriden çıkıyoruz. Çok zevkli, çok temiz. Ancak çok derin, 60 metreden başlıyor 80 metreye kadar derinliği çıkıyor. Yüzmeyi bilmeyenler burada yüzmesinler. Yazık, anneleri ağlar. Ama akıntıya atla git, taksi gibi, ne yakıt yakarsın ne benzin yakarsın dedi.

SON ZAMANLARDA KALABALIK OLMAYA BAŞLADI

Halit Kaya da Burada akıntı olduğu için su temiz oluyor. Biraz serin ama daha iyi. Aşağı yukarı 20 senedir buraya geliyorum. Son zamanlarda biraz kalabalık olmaya başladı. Öğleden sonra burası çok kalabalık oluyor. Sabah 06.00 gibi gelip öğlen olmadan ayrılıyoruz diye konuştu.

YÜZME BİLMEYEN BURAYA GELMESİN

Halit Gümüş ise akciğer rahatsızlığı nedeniyle yıllardır hava almaya geldiğini belirterek, Hava gayet güzel. Sağlık açısından burası çok güzel. Burada rahat nefes alınıyor. Akciğerlerimde rahatsızlık olduğu için yıllardır buraya geliyorum. Ancak yüzme bilmeyen buraya gelmesin, taşa bile oturmasın çünkü denize düştüğü anda işi bitti şeklinde konuştu.