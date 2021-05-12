Bayramda şeker tüketimine dikkat - Son Dakika

Bayramda şeker tüketimine dikkat

12.05.2021 13:36
Bayramda şeker tüketimine dikkat, System.String[]

Bayram boyunca şekerli gıda tüketimine dikkat edilmesine gerektiğini belirten diş hekimleri, tatlı gıdalar sonrası bol su içilmesini ve dişlerin fırçalanmasını öneriyor. Özellikle Ramazan ayı boyunca su tüketiminin azalması nedeniyle gün içerisinde su tüketimi çok önemli.

Ramazan Bayramı'nda şekerlemeler ve tatlı tüketimi artıyor.'Çürük oluşumu artabilir'

Ramazan Bayramı boyunca yoğun tüketilen şekerli gıdaların diş sağlığını olumsuz etkileyeceğini aktaran Dentaluna Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Diş Hekimi Arzu Yalnız Zogun, "Ramazan ayı boyunca vücut, gün içerisinde susuz kalmaya ve yemek yememeye alıştı. Ramazan ayının diş sağlığı açısından en büyük dezavantajı ise su tüketiminin yetersizliği oldu" dedi.

Su tüketiminin azlığından dolayı tükürük akışının azaldığını vurgulayan Diş Hekimi Arzu Yalnız, "Bu nedenle su tüketimi şu an çok daha önemli hale geldi. Bayramla beraber açlıktan şekerli gıdalara geçilmesiyle dişlerdeki çürük oluşumu artabilir" diye konuştu.

'Vücut sağlığı ağızdan başlıyor'

Tatlı gıdalar yemenin diş sağlığına büyük zararları olduğunu hatırlatan Zogun, "Ramazan boyunca özellikle iftardan sonra tatlı gıdalar çok tüketildi. Bayramda ise daha da çok tüketilecek. Şekerli gıdaları çok fazla tüketmekten kaçınmalıyız. Çünkü tatlı ve karbonhidrat tüketiminin bağışıklığı düşürüyor. Düşük bağışıklık ise koronavirüse davetiye çıkarıyor. Unutmayalım ki vücut sağlığı ağızdan başlıyor" ifadelerini kullandı.

Bol su için

Arzu Yalnız Zogun'un diş sağlığını korumak isteyenlere önerileri ise şöyle: "Bayramda tatlı gıdalardan kaçış yok. Ancak önerim en azından diş aralarının iyi fırçalanması ve bol su tüketilmesi. Sadece diş fırçalamak da yeterli değil. Kalıntıları temizlemek için arayüz fırçası kullanılmalı. Ayrıca çiğnemede mümkün olduğunca her iki tarafında kullanılması gerekiyor. Çünkü bazen tek taraflı çiğnemeye bağlı çiğneme yapılmayan tarafta diş taşı ve çürük oluşumu artabiliyor."

Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi, Ramazan Bayramı, Diş Hekimi, Ramazan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: Bültenler

Son Dakika Güncel Bayramda şeker tüketimine dikkat - Son Dakika


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