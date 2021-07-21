Bayramda 'siber saldırı' uyarısı: Hırsızlar tatil yapmaz - Son Dakika

Türkiye'de son zamanlarda artan siber saldırılara karşı vatandaşı bilinçlendirmek amacıyla kurulacak Veri Koruma ve Bilişim Derneği'nin Kurucu Başkanı Avukat Iyaz Çimen, "Hırsızlar tatil yapmaz. Sizler denizde fotogˆraf paylas¸ırken birileri evinizi go¨zetliyor. O¨zellikle sosyal medya kullanımının artması ile bireyler her anını sosyal medyada paylas¸ma ihtiyacı hissediyor. Paylas¸madan önce lütfen düşünün" diye uyardı.

Vatandaşa, siber güvenlik ve kişisel verilerle ilgili ücretsiz danışma ve destek sağlamak isteyen 7 avukatın girişimiyle 'Veri Koruma ve Bilişim Derneği' kuruluyor. Veri güvenliği konusunun Türkiye'de çok anlaşılır olmadığını vurgulayan Dernek Kurucu Başkanı Avukat Iyaz Çimen, veri güvenliğinin ve bu güvenliğin sağlanmasının günümüzde en önemli konulardan olduğunu söyledi. Dernekte insanlara ücretsiz eğitim vereceklerini belirten Avukat Çimen, "Türkiye'nin veri güvenliği konusundaki bilincini artırmak ve insanların bu verilerin ne kadar önemli olduğunu anlayabilmesini sağlamak amacıyla bu işe giriştik" dedi.

EN ÖNEMLİ KONU: EĞİTİM

Dernekte en önemli hedefin eğitim olduğunu belirten Avukat Çimen, "Sivil Toplum Kuruluşları (STK), kamu ve eğitim kurumlarıyla eğitim çalışmaları yapacağız. Çeşitli eğitim modellerimiz var. Bu eğitimlerle toplumu ve özellikle de çocuklarımızı bilinçlendireceğiz. Aynı şekilde ticaret odalarında, bu işin ihracatını yapan insanlarla da çalışacağız. Çünkü veri güvenliği çalışması, ulusal değil uluslararası olması gereken çalışmadır. Siber güvenlik artık kültür haline geldi. Biz bu kültürü ne kadar küçük yaşta kazandırabilirsek devamlılığını o kadar artırmış oluruz" açıklamasını yaptı.

BAYRAM İÇİN "HIRSIZLAR TATİL YAPMAZ" UYARISI

Kurban Bayramı için siber saldırılara karşı uyarıda bulunan Avukat Çimen şunları söyledi:

"Vatandas¸lar, uzun bir tatil do¨neminde dinlenip keyifli etkinlikler gerc¸ekles¸tirmek isterken siber vurguncular ise ekrandan sızarak masum insanların kis¸isel verilerine eris¸ip kredi kartlarını bos¸altıyor. O¨zellikle cihazlardaki verileri yedeklemelerinin unutulmaması gerekir. USB cihazları ile gu¨ncel bir viru¨s tarayıcı ile ko¨tu¨ viru¨slerden arındırmayı unutmayalım."

Tatilde il dışında olan kişileri konumlarını paylaşmaması konusunda uyaran Avukat Çimen, "Hırsızlar tatil yapmaz. Sizler denizde fotogˆraf paylas¸ırken birileri evinizi go¨zetliyor. O¨zellikle sosyal medya kullanımının artması ile bireyler her anını sosyal medyada paylas¸ma ihtiyacı hissediyor. Paylas¸madan önce lütfen düşünün" uyarısında bulundu.

BAYRAMDA DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN KONULAR

Avukat Çimen, bayramda siber saldırılara karşı dikkat edilmesi gereken şeyleri şöyle anlattı:

"Bayramda gelen maillere de dikkat etmek gerekiyor. O¨zellikle vekalet s¸eklinde gerc¸ekles¸en kurban kesimlerinde hayır kurumlarından gelen linkleri tıklamamak lazım. Sahte mail yu¨zu¨nden cihazlarınıza viru¨s bulas¸abilir. I·nternette size sunulan hediyelere, promosyonlara kanmamak gerekiyor. Ortak kullanım alanlarında wi-fi bagˆlantılarına da dikkatli yaklas¸makta fayda var. Acil olmadıkc¸a finansal o¨deme ve alıs¸veris¸ yapılmamalıdır. Seyahate c¸ıkmadan o¨nemli verilerinizi mutlaka yedekleyin ve gu¨venli bir ortamda saklayın. Bo¨ylece bilgisayarınız, tabletiniz veya telefonunuz c¸alındıgˆı ya da kayboldugˆu zaman verilerinizi de kaybetmemis¸ olursunuz. Online alıs¸veris¸ ic¸in o¨zel bir kredi kartı belirleyip sanal limit olus¸turun. Bilinmeyen yerden gelen URL bic¸imine ve s¸irket adının yazılıs¸larına azami derecede o¨zen go¨sterilmeli, reklam linklerine tıklanmamalıdır. Gu¨ncel is¸letim sistemi kullanmak ve cihazlara anti viru¨s yazılımları yu¨klemek olus¸abilecek birc¸ok sorunu o¨nler."