Bayramda sıcaklık mevsim normallerinde - Son Dakika

Bayramda sıcaklık mevsim normallerinde

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Elazığ, Adıyaman, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de Kurban Bayramı süresince sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Bayramda sıcaklık mevsim normallerinde, System.String[]

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü'ne bağlı Elazığ, Adıyaman, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de Kurban Bayramı süresince sıcaklığın mevsim normallerinde seyretmesi bekleniyor.

Meteoroloji 13.Bölge Müdürlüğü tarafından, Kurban Bayramı hava tahmin raporu açıklandı.

Açıklamada, "Kurban Bayramı tatili süresince bölgemizde havanın parçalı ve az bulutlu olarak geçeceği, hava sıcaklıklarının genel olarak mevsim normalleri civarında olacağı, rüzgarların ise kuzey ve kuzeybatı yönlerinden hafif zaman zaman orta kuvvette esmesi tahmin ediliyor" ifadelerine yer verildi.

Bölgede en yüksek sıcaklığın Adıyaman'da görüleceği bildirilerek, bayram süresince hava sıcaklığı tahmini şöyle belirtildi:

" Arefe günü (30 Temmuz 2020 Perşembe): Hava parçalı ve az bulutlu, Bayramın 1. Günü (31 Temmuz 2020 Cuma): Hava az bulutlu ve açık, Bayramın 2. Günü (1 Ağustos 2020 Cumartesi): Hava az bulutlu ve açık, Bayramın 3. ve 4. Günleri (2 Ağustos 2020 Pazar ve 3 Ağustos 2020 Pazartesi): Hava az bulutlu ve açık, Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl'de bayramın 1.ve 2. günleri en yüksek hava sıcaklığının 36- 38 derece civarında olacağı, 3. ve 4. Günleri ise azalarak 34-36 derece civarına ineceği beklenmektedir. Adıyaman'da ise en yüksek hava sıcaklığının 1. ve 2. Günleri 39-42 derece civarında olacağı, 3. ve 4. Günleri ise azalarak 37-39 derece civarına ineceği tahmin edilmektedir." - MALATYA

Kurban Bayramı, Adıyaman, Malatya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 06:37

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bayramda sıcaklık mevsim normallerinde - Son Dakika
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