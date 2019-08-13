BAYRAMDA ŞİLE PLAJLARI DOLDU
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Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHAKurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar Şile'deki plaja akın etti.
Kamera: Nurcan KIRCALI/ İstanbul DHA Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 01:57 Kaynak: DHA
Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar Şile'deki plaja akın etti. Kurban Bayramı tatilinde İstanbul dışına çıkmayanların tercihi Şile Ağva Plajı oldu. Vatandaşlar denize girerek serinledi, güneşli havanın keyfini çıkardı. Sahilde yoğunluk oluşurken, cankurtaran ve jetski kullanan görevliler vatandaşların denizde açılmalarını önleyerek, uyarılarda bulundu. Yoğunluk nedeniyle sahilde çocuklar da kaybolurken, bulunan çocukların zabıta karakoluna teslim edilmesi yönünde anonslar yapıldı.
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