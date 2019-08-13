Son Dakika Haberleri: BAYRAMDA ŞİLE PLAJLARI DOLDU
Son Dakika Güncel Haber

BAYRAMDA ŞİLE PLAJLARI DOLDU

25 dakika önce

Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHAKurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar Şile'deki plaja akın etti.

Kamera: Nurcan KIRCALI/ İstanbul DHA
Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar Şile'deki plaja akın etti. Kurban Bayramı tatilinde İstanbul dışına çıkmayanların tercihi Şile Ağva Plajı oldu. Vatandaşlar denize girerek serinledi, güneşli havanın keyfini çıkardı. Sahilde yoğunluk oluşurken, cankurtaran ve jetski kullanan görevliler vatandaşların denizde açılmalarını önleyerek, uyarılarda bulundu. Yoğunluk nedeniyle sahilde çocuklar da kaybolurken, bulunan çocukların zabıta karakoluna teslim edilmesi yönünde anonslar yapıldı.
Güncel

Haber Yayın Tarihi: 13.08.2019 01:57 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Evlatlık olduğunu öğrenen genç, anne bildiği yengesini öldürüp intihar etti
Norveç'teki cami saldırısı, İsveç ile Norveç'i birbirine düşürdü Bayramı fırsat bilenlere kötü haber: Sakarya'da denize giriş yasaklandı Ukrayna üzerinden AB'ye kaçak girmeye çalışan beş Türk yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.8.2019 14:22:15. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: BAYRAMDA ŞİLE PLAJLARI DOLDU
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]