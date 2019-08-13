BAYRAMDA ŞİLE PLAJLARI DOLDU

Kamera: Nurcan KIRCALI / İstanbul DHAKurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar Şile'deki plaja akın etti.

Kamera: Nurcan KIRCALI/ İstanbul DHA

Kurban Bayramı'nda İstanbul'da kalanlar Şile'deki plaja akın etti. Kurban Bayramı tatilinde İstanbul dışına çıkmayanların tercihi Şile Ağva Plajı oldu. Vatandaşlar denize girerek serinledi, güneşli havanın keyfini çıkardı. Sahilde yoğunluk oluşurken, cankurtaran ve jetski kullanan görevliler vatandaşların denizde açılmalarını önleyerek, uyarılarda bulundu. Yoğunluk nedeniyle sahilde çocuklar da kaybolurken, bulunan çocukların zabıta karakoluna teslim edilmesi yönünde anonslar yapıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Evlatlık olduğunu öğrenen genç, anne bildiği yengesini öldürüp intihar etti

Norveç'teki cami saldırısı, İsveç ile Norveç'i birbirine düşürdü

Bayramı fırsat bilenlere kötü haber: Sakarya'da denize giriş yasaklandı

Ukrayna üzerinden AB'ye kaçak girmeye çalışan beş Türk yakalandı