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Bayramda sınıra askeri sevkiyatı

28 dakika önce

Bayramda sınıra askeri sevkiyatıHATAY Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.

Bayramda sınıra askeri sevkiyatı
HATAY Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı askeri araç ve mühimmat sevkiyatı sürüyor.
Hatay'ın Kırıkhan ilçesinden Suriye sınırına 30'un üzerinde Zırhlı Personel Taşıyıcı askeri araç geniş güvenlik önlemleri eşliğinde taşındı.
Komandoların da aralarında bulunduğu askeri personelin Kırıkhan üzerinden sınır birliklerine sevk edildiği öğrenildi.
Bayramda sınıra askeri sevkiyatı
Haber Yayın Tarihi : 06.06.2019 05:40 Kaynak: İHA
Hatay, TSK, Suriye, Genel
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