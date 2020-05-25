Bayramda sokağa çıkamayan Aksaraylılara özel gezici konser etkinliği
Aksaray Belediyesi, Covid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nı süresince 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlara moral amacıyla gezici konser etkinliği düzenledi.
Aksaray Belediyesi, Covid-19'la mücadele tedbirleri kapsamında, Ramazan Bayramı'nı süresince 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle evden çıkamayan vatandaşlara moral amacıyla gezici konser etkinliği düzenledi.View on euronews
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26.05.2020 04:36:16. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayramda sokağa çıkamayan Aksaraylılara özel gezici konser etkinliği - Son Dakika