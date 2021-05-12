Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması için apartman yöneticileri tek tek uyarıldı - Son Dakika

Bolu Valisi Ahmet Ümit, Ramazan Bayramı boyunca sokağa çıkma yasağı konusunda gerekli diyalogların kurulduğunu belirterek, "Kesinlikle apartman içleri, yöneticiler dahil olmak üzere bu konuda sorumluluk sahibi olabilecek herkes uyarıldı" dedi.

Bolu'da, tam kapanma öncesinde yüz binde 365 olan korona virüs vaka sayısı alınan tedbirlerle birlikte yüz binde 282'ye kadar düştü. Sokağa çıkma kısıtlaması boyunca denetimlerin devam ettiği il genelinde Ramazan Bayramı boyunca da tedbirler artırılacak. Bolu'da alınan tedbirlerle beklenilen düşüşün yaşandığını ancak Ramazan Bayramı boyunca devam edecek sokağa çıkma yasaklarına uyulmasını isteyen Vali Ahmet Ümit, "İlimiz itibariyle etkili bir tedbir olduğunu düşünüyorum. Çünkü ciddi şekilde düşüşler oldu. Beklediğimiz düşüş oldu ama bu düşüşün sürdürülmesi ve sıfırlanması hedefimiz. Yarın inşallah bayram. Bugün şehitlerimizi kısıtlı bir katılımla ziyaret ettik. Dualarımız şehitlerimizi, geçmişlerimizi yad edeceğiz. Birbirimizi telefonlarla arayacağız. Gönlümüzden selam göndereceğiz. Sevgimizi gönüllerimize tutacağız çünkü sağlık şartları bunu gerektiriyor" dedi.

"Hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecek"

Apartman yöneticileri dahil sorumluk sahibi herkesle tedbirler kapsamında gerekli diyalogların kurulduğunu ve yasaklara uymayanlara müsamaha gösterilmeyeceğini kaydeden Vali Ümit, "Normallerimize dönebilmek için tedbirlere uymamız lazım. 'Bayram geldi. Bir seferlikten bir şey olmaz. Hadi şunu da ziyaret edelim, bunu da yapalım' şeklinde işlere asla girmeyelim. Çünkü zaten sokağa çıkma kısıtlaması devam ediyor. Tedbirler ve denetimler artırılmış durumda. Hiçbir şekilde bu tedbirleri ihlal etmeyelim. Kesinlikle apartman içleri yöneticiler dahil olmak üzere bu konuda sorumluluk sahibi olabilecek herkes uyarıldı. Herkesle gerekli diyaloglar kuruldu. Hiçbir şekilde müsamaha gösterilmeyecek. Herkesin sağlığı her şeyden daha değerli. Bu değerli olan varlığımızı koruyabilmemiz için sabırla yerinizden birbirinizin bayramlarını telefonlarla, iletişim araçlarıyla bayramlarını kutlayalım. Bayramda kesinlikle sokağa çıkmayalım. Sokağa çıkma kısıtlamasına uyalım ki bu tedbirler maksadına ulaşmış olsun. Şu süreçte bile rakamlar ülke genelinde düştü. Bizde de çok ciddi şekilde düştü. Bu güzel gidişi kötüye çevirmeyelim" ifadelerini kullandı. - BOLU