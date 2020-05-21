Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması kuru yemişe ilgiyi artırdı - Son Dakika

Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması kuru yemişe ilgiyi artırdı

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayramların olmazsa olmazı olan şekerler tezgahlarda yerini aldı.

Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması kuru yemişe ilgiyi artırdı, System.String[]

Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala bayramların olmazsa olmazı olan şekerler tezgahlarda yerini aldı. Bayramda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla vatandaşlar bu sene kuru yemişe yöneldi.


Kısa sürede tüm dünyayı etkisi altına alarak küresel tehdit haline gelen korona virüs salgını toplumsal yaşamı da etkisi altına aldı. Ulaşımdan eğlenceye, tüketimden eğitime kadar pek çok alanda değişime neden olan salgın, bayram alışkanlıklarını da etkiledi. Her bayram öncesinde tezgahları süsleyen şekerlere talep, bu yıl beklenenin altında kaldı. Korona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma kısıtlamasının gelmesiyle birlikte vatandaşlar evde geçirecekleri zamanı göz önüne alarak kuru yemişe yöneldi. Bayram alışkanlığında bu yıl yaşanan değişimle birlikte şeker satışlarında büyük bir düşüş olduğunu dile getiren esnaf bu yıl leblebi, çekirdek, fıstık gibi kuru yemiş çeşitlerinin tercih edildiğini ifade ettiler.


"Bu bayram çok farklı olacak"


Bu bayramın diğer bayramlardan farklı olacağını dile getiren Muradiye Demiray, "Kimseyle görüşülmeyecek eve kapanmış halde. Akraba ziyaretleriyle, çocuklarla geçen bayramlar bir başkaydı. Bu bayram çok kötü olacak. Ancak önemli olan sağlığımız. Her şeyden önce sağlığımız geliyor. Evde sıkılacağımız için kuru yemiş tüketeceğiz. Meyve tüketeceğiz. Çayımızı, kahvemizi alacağız ancak ben gezmeden, birlik ve beraberlikten yanayım. Güzel geçeceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.


"Çocuklar gelse de gelmese de hazırlığımızı ona göre yapacağız"


Bayram alışverişi için ilçeden Çorum'a geldiğini belirten Naci Yılmaz ise, "Çocuklar gelse de gelmese de biz hazırlığımızı ona göre yapacağız. Örf ve adetlerimizi yerine getireceğiz. Ancak devletimiz nasıl müsait görürse ona da uymak zorundayız. Şimdiden tüm Türkiye'nin ve çocukların Ramazan Bayramı mübarek olsun. Allah en kısa sürede sağlığımıza sıhhatimize kavuştursun, bu belayı da bir an önce üzerimizden kaldırsın diye dua ediyoruz" ifadelerini kullandı.


"İnsanlar evlerinde tüketeceği ürünü alıyor"


Sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmadan önce kuru yemiş satışlarının bir nebzede olsa hareketli olduğunu dile getiren işletmeci Selamettin Ekici, kısıtlama açıklanmasının ardından satışlarda artış olduğunu ifade etti. Ramazan Bayramı'nın şeker ve çikolata demek olduğunu dile getiren Ekici, "İnsanlar ne kadar virüs salgını olsa da birbirlerini ziyaret edeceklerdi ama şimdi gitmeyecek. Bu da bizi ister istemez etkiledi. Şeker satışı şu anda yok gibi bir şey. Satış var ancak istenilen düzeyde değil. Bayram olmayacak. İnsanlar sokağa çıkmayacak. Sadece evlerinde tüketeceği ürünleri alıyorlar. Çikolata alsa da çok az alıyor. Daha çok çekirdektir, fıstıktır o tür ürünleri alıyor. İnsanlar evlerinde oturacağı için kuru yemişe yöneldi" dedi. - ÇORUM

Ramazan Bayramı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.05.2020 10:54 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması kuru yemişe ilgiyi artırdı - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika

Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Adana Kuyumcular Odası Başkanı Başman: Altının gramı 430 lirayı bulabilir Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Türkiye'nin eve kapandığı son 2 ayda en çok kitap alan şehirler belli oldu İhtiyaç sahiplerini ilgilendiriyor! Bayrama günler kala 6 bankadan bayram kredisi müjdesi Fitch, Türkiye'de faaliyet gösteren 9 bankanın kredi notu görünümünü negatife düşürdü Güne yükselişle başlayan dolar 6,79'dan işlem görüyor Yerli otomobilin fabrikasında ilk kazma vuruldu: Haziran'da temel atılacak 60 yaş üstü vatandaşlar telefon bankacılığında direkt müşteri temsilcisine bağlanacak Şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının ataması gerçekleştirildi Güne düşüşle başlayan gram altın 379,2 liradan işlem görüyor Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak Sarayköy'ün çamuru, sağlık ve kozmetik sektörü için yurt dışına satılıyor
Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti Sağlık Bakanlığı vatandaşı dolandırmaya çalışanları tek tek ifşa etti         
17:23
İran ekibi Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi: Ligi Play Station'da tamamlayalım İran ekibi Traktör Sazi'nin CEO'su Sohrabi: Ligi Play Station'da tamamlayalım         
17:08
Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor Koronavirüs salgınını fırsat bilen Yunanistan, sığınmacıları zorla Türkiye'ye gönderiyor         
17:02
Alparslan Kuytul, koronavirüse meydan okuyor: Akrabalarım ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım Alparslan Kuytul, koronavirüse meydan okuyor: Akrabalarım ve arkadaşlarımla bayramlaşacağım         
16:58
İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi. İlköğretim ve Ortaöğretim Bursluluk Sınavı 5 Eylül'e ertelendi.         
16:51
Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi         
16:17
Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı Soyu tükenmiş olan Tazmanya Kaplanı'nın görüntüleri 85 yıl sonra ortaya çıktı         
16:16
Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı Hakan Çalhanoğlu'nun Galatasaray beğenisi, sarı-kırmızılı taraftarları heyecanlandırdı         
16:05
Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi Ataşehir'de parkta baba oğlunu öldürdü, bankta oturup polislerin gelmesini bekledi         
16:04
Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım Oğlunu boğazını keserek öldüren anne: Fazla acı çekmesin diye öldürdüm, pişmanım         
16:03
ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı ABD'de son 9 haftada 38 milyon 615 bin kişi işsizlik maaşı başvurusu yaptı         
16:00
Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı         
15:53
"Virüse karşı çare ormana gitmek" dedikten sonra ormanda feci şekilde can verdi         
15:41
Dizideki sevişme sahneleri başlarına bela oldu! Kendilerini yetişkin film sitelerinde buldular Dizideki sevişme sahneleri başlarına bela oldu! Kendilerini yetişkin film sitelerinde buldular         
15:36
Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi Hurdaya dönen araçtan 3 yaralı çıktı, bagajdaki buzağı olup bitenleri izledi         
15:29
Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor Meteoroloji 5 ilimizi uyardı: Kuvvetli rüzgar ve fırtına geliyor         
15:28
Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz Japonya Başbakanı'ndan Türkiye açıklaması: Kredi vermeyi düşünüyoruz         
15:26
Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek Altın yatırımında yeni dönem! 100 gram ve üzeri alımlar 1 gün sonra hesabınıza geçecek         
15:25
Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı Yanlışlıkla KKTC'ye yaptığı sokağa çıkma talebi onaylanan vatandaşa, Sivas Valiliği'nden izin çıktı         
15:14
Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum Beşiktaş'ın henüz sözleşme teklif etmediği Gökhan Gönül'den serzeniş: F.Bahçe'deki dönemi yaşıyorum         
14:58
AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi AK Partili Şenocak'tan İBB'ye Haliç eleştirisi: Çamura terk edildi         
14:53
Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti Bir grup esnafın yakaladıkları yılana yaptıkları sigaralı eziyet tepki çekti         
14:53
Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak Koronavirüs nedeniyle 60 milyon insan günde 13,5 TL'den az parayla geçinmek zorunda kalacak         
14:47
Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı         
14:38
Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı Bakanlık seyahat izni verdi, otogarda yolcu kapma yarışı başladı         
14:31
Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi Almanya'nın FC Würzburger Kickers Kulübü, sosyal mesafeye uyarak ve maske takarak poz verdi         
14:23
Bu halini görünce hayran kalacaksınız! Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray 15 yaşındaki halini paylaştı Bu halini görünce hayran kalacaksınız! Yeşilçam'ın güzel Sultan'ı Türkan Şoray 15 yaşındaki halini paylaştı         
14:17
Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı Son Dakika: Merkez Bankası, piyasaların merakla beklediği faiz kararını açıkladı         
14:02
Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı Karantinayı ihlal eden belediye başkanı, yakalanınca tabuta girip ölü taklidi yaptı         
13:50
Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz Son Dakika: Türkiye'den darbeci Hafter'in küstah tehditlerine cevap: Meşru hedef olarak görürüz         
13:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.05.2020 17:28:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayramda sokağa çıkma kısıtlaması kuru yemişe ilgiyi artırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]