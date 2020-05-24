Bayramda sokağın keyfini 65 yaş ve üstü vatandaşlar çıkardı - Son Dakika

İzmir'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan önlemler nedeniyle sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar, istisna uygulaması kapsamında Ramazan Bayramı'nda park ve sahilleri doldurdu.

Sokağa çıkma kısıtlaması üçüncü kez kaldırılan 65 yaş üstü vatandaşlar, Ramazan Bayramı'nın ilk gününde kendilerini dışarı attı. İstisna kapsamında saat 14.00'ten itibaren evlerinin yakınlarındaki park ve sahillere giden İzmirliler yürüyüş yaptı, arkadaşlarıyla sohbet etme fırsatı buldu.

Göztepe Güzelyalı Mahallesi'ndeki Fuat Göztepe Parkı'na giden vatandaşlar güzel havanın tadını çıkardı. Konak Belediyesi ekipleri de 65 yaş üstü vatandaşlara sıcak ve soğuk içecek ikram etti.

Maskeyle dışarı çıkan İzmirliler, sosyal mesafe kurallarına da özen gösterdi.

Emekli öğretmen 82 yaşındaki Sueda Gani Üsmen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bayramın birinci gününde sokağa çıkmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

İlerleyen yaşına rağmen bütün işlerini kendisinin yaptığını belirten Üsmen, koronavirüs sürecinin geçmesini beklediğini belirtti.

67 yaşındaki Hediye Ümit de bayramda sokağa çıkmalarına izin verildiği için mutlu olduğunu dile getirdi.

Bayramı arkadaşlarıyla kutladığını ifade eden Ümit, "Sosyal mesafeye çok dikkat etmemiz gerekiyor. Özellikle gençler, kurallara riayet etmiyor. Kabirleri ziyaret edemediğimiz için üzüldüm. Herkesin bayramını kutluyorum." dedi.

78 yaşındaki Abdullah Mermer ise bayramda dışarıya çıkmalarının çok iyi olduğunu, eşinin virüs nedeniyle Almanya'dan gelemediğini, yasakların kalkmasıyla kavuşacaklarını ifade etti.