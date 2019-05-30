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Bayramda susuz kalmayın uyarısı

52 dakika önce

Düzce Belediyesi 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca su kesintisi ve mağduriyet yaşanmaması için vatandaşları uyardı.

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Düzce Belediyesi 9 günlük Ramazan Bayramı tatili boyunca su kesintisi ve mağduriyet yaşanmaması için vatandaşları uyardı.

Düzce Belediyesi Akıllı Su Sayacı kullanan vatandaşları Ramazan Bayramı tatili öncesinde uyardı. Tatil süresince su kesintisi yaşanmaması ve mağduriyetlerin ortaya çıkmaması için sayaç kartlarındaki su rezervinin kontrol edilmesine vurgu yapılan yazılı açıklamada "Vatandaşlarımızın dokuz günlük tatil boyunca zor durumda kalmamaları adına sayaçlarını ve su yükleme kartlarını kontrol ettirmeleri gerekmektedir. Belediye hizmet binası içinde bulunan otomatik su yükleme aracını tatil boyunca avans suyunuzu yüklemek amacıyla kullanabilirsiniz. Ancak bu tarihten itibaren tatil bitimine kadar akıllı su kartlarına su yükleme imkanları bulunmayacağından vatandaşlarımızın dikkatli olmasını rica ederiz" denildi. - DÜZCE
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 12:21 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Düzce Belediyesi, Güncel
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