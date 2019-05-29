Bayramda sütlü tatlıları tercih edin !

Yeterli ve dengeli beslenme hayatın her döneminde önemli olduğu gibi Ramazan Bayramı'nda da büyük önem taşımaktadır. Özellikle Ramazan ayının sıcak ve uzun günlerde yaşanmasından dolayı vücudunuzdan kaybolan enerji ve sıvının bu dönem sonrasında yerine konulması gerekmektedir. Ramazan'da uzun açlık süreleri ve Ramazan ayı boyunca su ve sıvı tüketimin azalmasından dolayı vücutta oluşabilen sıvı kaybının yerine konması için bayram ve sonrasındaki süreçteen az 2,5 – 3litre su içmek, sıvı tüketimini artırmak amacıyla öğünlere ayran, taze sıkılmış meyve suyu, az şekerli limonata ve az şekerli komposto gibi sıvı gıdalar eklemek ramazan boyunca yavaşlamış olanmetabolizmanızı hızlandıracaktır. Özellikle bayram ziyaretlerinde sindirim sisteminin düzenli çalışması ve kabızlıktan korunmak için lif (posa) içeriği yüksek olan sebze, meyve ve kurubaklagiller tüketilmeli en az 3 ana 2 ara öğün düzenine dikkat edilerekbeslenilmeli çevrenin ısrarcı tutumlarından ve aşırı yeme eğiliminden mümkün olduğunca uzak kalınmalıdır.

Bayram ziyaretlerinin geleneksel ikramları olan lokum, şeker, çikolata, tatlı ,hamur işi ve sarmalarile vücudafazladan şeker ve kalori yüklemesi yapılır. Bu da ağırlık kazanımı anlamına gelir. Bayramda eğer ki siz misafir ağırlıyorsanız hafif atlatmak için misafirlerinizin sağlığını da düşünerek şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar yapabilir ve gittiğiniz yerlerde de hamurlu , şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar yemeyi tercih edebilirsiniz. Bu şekilde beslendiğinizde Ramazan bayramı süresince mide ve bağırsak rahatsızlıkları yaşama ihtimalinizin de önüne geçmiş olursunuz.