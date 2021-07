Bayramda tatilciler Derya Uluğ'la coştu

MUĞLA - Muğla'nın Bodrum ilçesinde Kurban Bayramı'nın 3. günü The Oba Otel'de konser veren Derya Uluğ, tatilcilere unutulmaz bir gece yaşattı.

Bodrum, bayramın 3. günü The Oba Otel'de sahne alan ünlü sanatçı Derya Uluğ, otel misafirlerine bayram coşkusu yaşattı. Söylediği şarkılarla eğlenen tatilciler bir an olsun yerinde duramadı. Bodrum'un en lüks alkolsüz aile oteli olan The Oba Otel'de sahne alan Derya Uluğ'un konserinde adım atacak yer kalmadı. Yaklaşık 2 saat sahnede kalan Uluğ, ayakta alkışlandı.