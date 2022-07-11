Bayramda tatile çıktıkları tatil sonları oldu: Bariyerlere çarpan araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bayramda tatile çıktıkları tatil sonları oldu: Bariyerlere çarpan araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı

11.07.2022 13:02

İstanbul-İzmir Otoyolu'nda seyahat eden ve bayram sebebiyle tatile çıkan arkadaşların yer aldığı otomobil, bariyerlere çarptı. Yaşanan kazada adeta dümdüz olan araçtaki 3 kişi öldü, 2 kişi de yaralandı.

Otoyoldan İzmir yönüne giden Mehmet Çevirgen (26) idaresindeki otomobil, Balıkesir Batı gişeleri mevkisinde kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı, ardından da karşı şeride geçerek devrildi.

3 KİŞİ ÖLDÜ

Kazada, araçta bulunan Tolunay Acar (24), Niyazi Dönmez (30), Berkay Deniz (24) olay yerinde hayatını kaybetti. Araç sürücüsü Çevirgen ile Serhat Acar'da (20) yaralandı. Çevredeki vatandaşların bilgi vermesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Çıktıkları tatil, sonları oldu! Bariyerlere çarpıp dümdüz olan araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi

2 YARALININ DURUMU AĞIR

Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden kişiler ise cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü. Bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayı yapanların arkadaş olduğu ve Erdek'te geçirdikleri tatillerini Ayvalık'ta devam etmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

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Kaynak: İHA

Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayramda tatile çıktıkları tatil sonları oldu: Bariyerlere çarpan araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayramda tatile çıktıkları tatil sonları oldu: Bariyerlere çarpan araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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