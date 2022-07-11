Balıkesir Atatürk Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden kişiler ise cenaze aracıyla hastane morguna götürüldü. Bir süre tek şeritten kontrollü olarak sağlanan trafik, aracın kaldırılmasıyla normale döndü. Kazayı yapanların arkadaş olduğu ve Erdek 'te geçirdikleri tatillerini Ayvalık'ta devam etmek üzere yola çıktıkları öğrenildi.

Kaynak: İHA

Tragger, İzmir, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › 3. Sayfa › Bayramda tatile çıktıkları tatil sonları oldu: Bariyerlere çarpan araçtaki 3 kişi yaşamını yitirdi, 2 kişi yaralandı - Son Dakika

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