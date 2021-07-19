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"Bayramda tatlıya dikkat" - Son Dakika

"Bayramda tatlıya dikkat"

19.07.2021 13:25

"Bayramda tatlıya dikkat" -Kaya: "Tatlı yiyerek kilo almak bir facia" Kurban Bayramında artan tatlı tüketimine dikkat çeken Düzce Üniversitesi Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr.

"Bayramda tatlıya dikkat"

-Kaya: "Tatlı yiyerek kilo almak bir facia"

DÜZCE - Kurban Bayramında artan tatlı tüketimine dikkat çeken Düzce Üniversitesi Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, "Fazla kiloyla mücadele ederken bir de bayramlarda tatlı yiyerek kilo almak bizim için bir faciadır. Bu nedenle mümkün olduğunca az yemek lazım" dedi.

Günlük beslenme alışkanlıklarımızın dışına çıktığımız kurban bayramında, özellikle tatlı tüketimi iki katına çıkıyor.

Kurban Bayramında artan tatlı tüketimi ile oluşacak rahatsızlıklara dikkat çeken Düzce Üniversitesi Geleneksel Tamamlayıcı Tıp Merkezi Müdürü Prof. Dr. Ertuğrul Kaya, yediğimiz 4 dilim baklavanın 300 kaloriye bedel olduğunu söyledi.

Prof. Kaya, beslenmede ölçüyü kaçırmamak gerektiğini belirterek "Beslenmede aslında her şey yenilebilir, her şey tüketilebilir fakat ölçülü olmak zorundadır. Biz ölçüyü kaçırıyoruz. Eskiden, elli sene önce beden gücümüz çok fazla kullanılıyordu. Tarlada çalışıyorduk, hayvancılıkta uğraşıyorduk. Bedenimizi çok kullanıyorduk. Çok hızlı bir şekilde sanayileşmeye doğru ilerliyoruz. Asansörleri kullanıyoruz, otomobilleri kullanıyoruz bedenimizi çok fazla kullanmıyoruz buna bağlı olarak da enerjiyi tüketmiyoruz. Enerjiyi tüketmiyorsak bizim de tükettiğimiz kadar enerji almamız gerekiyor. Şimdi tatlılar çok yüksek derecede enerjiye sahipler yani bizim orada önemsemeden yediğimiz 4 dilim baklava yaklaşık 300 kalorilik bir enerjiye sahip ki bu şu anda bir yetişkin için akşam yemeğine denk geliyor neredeyse. Biz bunu bir misafirliğe gidip bir tabak yiyoruz, yarım saat sonra başka bir misafirliğe gidip orada da yiyoruz. Buna çok dikkat etmek gerekiyor. Ne olursa olsun harcayabildiğimiz kadar tüketmek lazım" dedi.

"Tatlı yiyerek kilo almamız bizim için bir facia"

Bayramda tatlı yerine meyve ikramında bulunulmasını tavsiye eden Kaya "Zaten uzun süreli karbonhidratları gıdaları çok uzun yıllar tüketmek şeker hastalığının da daha erken yaşlarda gelişmesine neden oluyor. Hem kilo alıyor insanlar hem insülin direnci gelişiyor böylelikle daha erken yaşlarda diyabet, şeker hastalığına yakalanmaya da neden olabiliyor. Temel kriterimiz kilo almamak. Aslında bizim beden kitle endeksi dediğimiz bir hesap var bu hesaba göre durduğumuzda bizim toplumumuzun 3'te 2'si falan obez çıkıyor yani fazla kilolu çıkıyor. Zaten bizim fazla kiloyla mücadele ederken bir de bayramlarda tatlı yiyerek kilo almak bizim için bir faciadır. Bu nedenle mümkün olduğunca az yemek lazım. Şöyle bir şey yapılabilir mümkün olduğunca bizler tatlı ikram etmeyelim meyve, hafif gıdaları ikram edebiliriz, bunları tercih edebiliriz. İkram edildiğinde de her yerde yemeyelim ama yemek gerekiyorsa çok az, tadımlık alalım. Şerbetli tatlılar yerine sütlü tatlılar daha avantajlı olabilir. ve şöyle düşünün 6 tane baklava yemek yerine 1 dilim baklava yemek aynı şeyi sağlayacaktır. Bu şekilde tüketimi azaltmak gerekiyor. Bakın ilginç bir şey söyleyeceğim. Kurban bayramı gününde gittiğimiz ziyaretlerde günde yiyeceğimiz 10 - 15 dilim baklava günlük bir insanın enerji ihtiyacının tamamını karşılıyor. Bir insan bayram günü hiç et yemese, hiç yemek yemese, hiçbir şey yemese sadece o tatlıları yese enerji ihtiyacını karşılayabiliyor. Mümkün olduğunca tatlıdan uzak durmak ve azaltmak gerekiyor" ifadelerinde bulundu.

Bayramda tatlıya dikkat
Bayramda tatlıya dikkat
Bayramda tatlıya dikkat
Bayramda tatlıya dikkat

Düzce Üniversitesi, Tıp Merkezi, Enerji, Kurban, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Sağlık 'Bayramda tatlıya dikkat' - Son Dakika


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