Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2023? - Son Dakika
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Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2023?

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2023?

01.07.2023 19:30

Kurban Bayramı süresince İstanbul Büyükşehir Belediyesi, İstanbulkart sahiplerine bayramda ücretsiz toplu ulaşım imkanı sunacak. İBB'ye bağlı tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak olan uygulama, 28 Haziran-1 Temmuz tarihleri arasında 4 gün boyunca devam edecek. İETT, kurban tesislerine ek seferler düzenleyecek ve sahil hatlarına da ek seferler konulacak. Metro İstanbul ve Şehir Hatları ise mevcut tarifelerine devam edecek.

Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2023? Kurban Bayramında otobüsler ücretsiz mi? soruları merak ediliyor. Kurban Bayramı'nın yaklaşması ve kurbanlıkların İstanbul'a giriş yapmasıyla birlikte İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) ilgili tüm birimleri çalışmalarını tamamladı. Kurban Bayramı süresince İBB ekipleri, kent genelinde herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için 7/24 görev başında olacak. Peki, Bayramda toplu taşıma ücretsiz mi 2023? Kurban Bayramında otobüsler ücretsiz mi?

BAYRAMDA İETT TOPLU TAŞIMA ÜCRETSİZ Mİ 2023?

İBB'nin geleneksel hale gelen kişiselleştirilmiş İstanbulkart sahipleri için bayramda ücretsiz toplu ulaşım uygulaması bu bayramda da devam edecek. Uygulama, 28 Haziran- 1 Temmuz tarihleri arasında 4 gün boyunca İBB'ye bağlı şehir içi tüm toplu taşıma araçlarında geçerli olacak. İETT, İBB'nin kurban tesislerine ek sefer düzenleyecek. Şile ve Silivri gibi sahil hatlarına da ek seferler konulacak. Metro İstanbul ve Şehir Hatları mevcut tarifelerine devam edecek, gerekli hallerde ek seferler koyacak.

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Kurban Bayramı, İETT, Güncel, Son Dakika

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