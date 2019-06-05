Son Dakika Haberleri: Bayramda trafik tedbirleri üst düzeyde
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Bayramda trafik tedbirleri üst düzeyde

25 dakika önce

Tekirdağ İl Merkezi ve ilçelerinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik denetimleri artırıldı.

Bayramda trafik tedbirleri üst düzeyde, System.String[]
Tekirdağ İl Merkezi ve ilçelerinde Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla trafik denetimleri artırıldı.

Tekirdağ şehir merkezinde ve ilçelerinde araç yoğunluğunun olduğu yerlerde trafik tedbirleri artırıldı. Denetimlerde hatalı oldukları belirlenen araç sürücüleri polis ekipleri tarafından durdurularak bayram yoğunluğu nedeniyle yollarda oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli davranmaları konusunda uyarıldı. Ayrıca İçişleri Bakanlığınca, "Karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum" sloganıyla başlatılan proje kapsamında araçlardaki çocuklara trafik karneleri verildi.

Emniyetten yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın bayram tatili süresince huzur ve güven içerisinde seyahat etmelerini sağlamak amacıyla denetimlerimiz aralıksız bir şekilde devam edecektir" denildi.

Güvenlik tedbirleri üst düzeyde

Vatandaşların bayram tatilinde güvenli bir şekilde seyahat edebilmeleri için araç yoğunluğunun olduğu yollarda, kavşaklarda ve trafik ışıklarının olduğu yerlerde alınan trafik tedbirlerine ilave olarak drone ile havadan denetimler gerçekleştiriliyor. - TEKİRDAĞ
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 02:13 Kaynak: İHA
Polis, Ramazan Bayramı, Tekirdağ, 3. Sayfa
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