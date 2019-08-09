Son Dakika Haberleri: Bayramda ücretsiz ulaşım
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Bayramda ücretsiz ulaşım

49 dakika önce

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramında belediye otobüsleri ve raylı sistemden ücretsiz yararlanılacağını açıkladı.

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramında belediye otobüsleri ve raylı sistemden ücretsiz yararlanılacağını açıkladı.
Büyükkılıç, yaptığı açıklamada, Büyükşehir Belediyesi otobüslerini ve raylı sistemi kullanan vatandaşların ulaşımdan ücretsiz faydalanacağını belirtti.
Ulaşımda ücretsiz uygulamanın arife gününü Kurban Bayramının ilk gününe bağlayan gece saat 00.00'da başlayacağını ifade eden Büyükkılıç, 14 Ağustos Çarşamba saat 24.00'te sona ereceğini aktardı.
Memduh Büyükkılıç, toplu ulaşımda ücretsiz uygulamanın sadece Kayseri Büyükşehir Belediyesi otobüsleri ile raylı sistemde geçerli olacağını, özel halk otobüslerinin uygulama kapsamında bulunmadığını kaydetti.
Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı, Memduh Büyükkılıç, Kayseri, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 12:28 Kaynak: AA
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