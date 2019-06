Bayramda ulaşıma yüzde 50 indirim

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşların, Ramazan Bayramı'nı huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşayabilmeleri için kentte tüm tedbirlerin alındığını söyledi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, vatandaşların, Ramazan Bayramı'nı huzurlu ve güvenli bir ortamda yaşayabilmeleri için kentte tüm tedbirlerin alındığını söyledi. Bayram sürecinde ulaşım yüzde 50 indirimli olacak.



Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, güzel bir atmosferde geçen ramazan ayının ardından Ramazan Bayramı'na ulaşmanın heyecanının yaşandığını anlattı. Bursa'nın maneviyatlı bir şehir olduğunu belirten Başkan Aktaş, "Büyükşehir Belediyesi olarak vatandaşlarımızın rahat, huzurlu ve güven içerisinde Ramazan Bayramı'nı geçirebilmeleri için gerekli önlemlerimizi aldık. Bayramlar, birlik ve beraberliğin mayasıdır. Kardeşlik, dostluk ve dayanışma duygularımız böyle günlerde güçlenir. Ramazan Bayramı'nızı tebrik ediyor, bu kutlu günlerin Bursa'mıza, ülkemize ve tüm insanlığa hayırlar getirmesini diliyorum" diye konuştu.



Ulaşımda bayram indirimi



Başkan Aktaş, Ramazan Bayramı dolayısıyla kentte alınan önlemleri anlatarak, "Bursa Büyükşehir Belediyesi sınırları dahilinde raylı sistem ve otobüs işletmeciliği hizmetlerini yürüten BURULAŞ Genel Müdürlüğü, vatandaşlarımızın rahat ve güvenli bir yolculuk yapmaları için önlemlerini alarak Bursaray seferlerini sürdürecek. Şehir içi otobüs seferleri, 4 Haziran Salı (Bayramın 1. günü) ile 9 Haziran Pazar günü dahil 'Pazar' tarifesiyle sürdürülecek olup, bayramın 1. 2. ve 3. günü, daha önce aldığımız meclis kararı gereği, tüm ulaşımlar (raylıda ve lastiklide), yüzde 50 indirimli olarak sağlanacaktır" açıklamasını yaptı.



Arife günü ve Ramazan Bayramı süresince Kent Meydanı'ndan Hamitler Kent Mezarlığı'na ücretsiz otobüs seferleri gerçekleştirileceğini dile getiren Başkan Aktaş, BUDO seferlerinin normal seyrinde devam edeceğini, ek seferlerle ilgili bilgilere www.burulas.com.tr adresinden ulaşılabileceğini ve vatandaşların ulaşımla ilgili her türlü talep ve şikayetlerini 08508509916 numaralı ulaşım hattına bildirebileceklerini söyledi.



Zabıta ekipleri görev başında



Başkan Aktaş, Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nın çalışmalarını anlatarak, "Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, Bursalıların daha iyi ve huzurlu bir ortamda Ramazan Bayramı'nı geçirebilmeleri amacıyla 4 - 6 Haziran tarihlerinde nöbette olacak. Vatandaşlardan şahsen veya 7163300, 2615240, 4441600 ve ALO Belediye 153 no'lu telefonlara gelen öneri ve şikayetleri anında değerlendirmek üzere yaya ve motorize olmak üzere nöbetçi ekip bulunduracak. Ayrıca, şehir içerisinde toplu taşıma hizmeti veren özel halk otobüsleri, minibüs, taksi ve dolmuşlar ile seyahat eden yolcuların her türlü mağduriyet ve şikayetlerinin giderilmesi amacıyla Trafik Denetleme Zabıta Amirliği'nde ve Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yeterli sayıda personel görevlerine devam edecek" şeklinde konuştu.



İtfaiye 7/ 24 nöbette



Başkan Aktaş, İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nın da görev başında olduğunu söyleyerek, "İtfaiye teşkilatımız, her türlü itfaiye hizmeti ve yangın ihtimaline karşı 27 ayrı grupta, 572 itfaiye personeli ve 112 araçla 7/24 hizmetine devam edecek. Gönüllü teşkilatlarda, 78 gönüllü grubu ve 735 gönüllü itfaiyeciyle görevlerini sürdürecek olan itfaiye teşkilatı, Bursa sahillerinde de çalışmalarını sürdürüyor. Yüzmeye uygun olan 14 noktada, vatandaşlarımızın güvenliği için 60 cankurtaranla hizmet vermeye devam edeceğiz" dedi.



Vatandaşların, ihtiyaç duyulması halinde itfaiyenin 110 acil çağrı merkezi ve 7163417 numaralı telefondan yangın ihbar hattına ulaşabileceğini dile getiren Başkan Aktaş, "Yollarla ilgili sıkıntılarda acil müdahaleler için nöbetçi ekibe ihtiyaç duyulması halinde hemşerilerimiz, 153 no'lu telefona başvurabilecekler. BUSKİ Genel Müdürlüğü'nün bakım ve onarım ekipleri Ramazan Bayramı'nda da hizmet verecek. Vatandaşlarımız, su ve kanalizasyonla ilgili her türlü şikayetlerini 'ALO 185 Çağrı Merkezi'ne bildirebilecekler. Bayram süresince Mezarlıklar Şube Müdürlüğü de defin işlemlerini aralıksız sürdürecek ve mezarlıklar ziyarete açık olacak" ifadesini kullandı.



Bursalıların her konudaki dilek ve şikayetlerine yardımcı olmak üzere aşağıda isimleri ve telefonları belirtilen hizmet birimleri çalışmalarını aralıksız sürdürecek. - BURSA

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

TEM Otoyolu'nda bayram trafiği! Durma noktasına geldi

Kayıp çoban, köpeğinin kenarında havladığı gölette ölü bulundu

İntihara kalkıştı, çevredekiler aralarında para toplayıp vazgeçirdi

Son Dakika! Iğdır'dan Acı Haber! 2 Askerimiz Şehit Oldu