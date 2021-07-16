Bayramda uzun süre sofrada kalmamaya çalışın - Son Dakika

Pandemi döneminde alınan kiloların bayram tatili döneminde doğru beslenmeyle verilebileceğini söyleyen Uzm. Diyetisyen ve Uzm. Klinik Psikolog Merve Öz, Kurban Bayramı'nda dikkat edilmesi gerekenlere dikkat çekti. Uzm. Dyt. Öz, uzun süren yemek sofralarının keyifli olduğu kadar kilo aldırma açısından tehlikeli olabileceği söyledi.

Yeditepe Üniversitesi Koşuyolu Hastanesi Uzm. Dyt. ve Uzm. Klinik Psikolog Merve Öz, doyurucu ve hafif bir kahvaltıyla güne başlamak gerektiğini hatırlatarak, "Kahvaltıda yumurta, peynir zeytin, bol yeşillik, domates, salatalık, avokado gibi hafif yiyecekler tercih edilebilir. Salam, sosis, sucuk gibi işlenmiş gıdalardan ve börek, poğaça, reçel gibi basit karbonhidratlardan da uzak durmak gerekir" dedi. Öz, Kurban Bayramı'nda kahvaltıda kavurma tüketmenin bir gelenek olmakla birlikte çok sağlıklı olmadığını söyledi.

UZUN SÜREN MASA KEYFİNDE PORSİYON KONTROLÜNE DİKKAT EDİN

Uzun süren yemek sofralarının da keyifli olduğu kadar kilo aldırma açısından tehlikeli olabileceğini söyleyen Uzm. Dyt. Öz şöyle konuştu:

"Yiyeceğiniz yemek miktarını önceden belirleyip belirlediğiniz miktar kadarını tabağınıza alın. Ayrıca mümkün olduğunda yavaş yemeye çalışın ve yiyecekleri çok çiğneyin. Beynimize doyma sinyali 20 dakika sonra gittiğinden bu süreyi tamamlamak için; yemekte sohbet edin, sık sık kaşık çatalı elinizden bırakın, yemek yerken bıçak kullanın, çatalı kaşık gibi kullanıp çok doldurmayın."

ETİN YANINDA MUTLAKA SALATA TÜKETİN

Aşırı yağlı, tuzlu ve ağır yemeklerin özellikle sıcak yaz günlerinde zararlı olabileceğine işaret eden Öz, "Yemeklerinizi fırında, haşlama ve ızgara olarak tercih ediniz. Aşırı yağlı, çok tuzlu, hamurlu ve dolayısıyla kalori açısından yoğun yiyecekler yerine lif oranı yüksek sebze ve bakliyat tüketin. Sofranızı; börek, tatlı, dolma gibi yüksek karbonhidratlı besinlerden mümkün olduğunca uzak durun tutun. ve eti mutlaka salatayla birlikte tüketin" diye konuştu.

ÇAY VE KAHVEDEN SONRA MUTLAKA SU İÇİN

Su tüketiminin kilo vermek ve kilo kontrolünü sağlamak için olmazsa olmazların başında geldiğini söyleyen Uzm. Dyt. Merve Öz, "Terlemeyle birlikte sıvı ihtiyacı artacağı için mutlaka yeterli miktarda su tüketmeye çalışın. Unutmayın susamak artan su ihtiyacını gösteren bir alarmdır. Bu yüzdün su içmek için susamayı beklemeyin. Ayrıca yemeklerden önce, kahve ve çay gibi içeceklerden sonra da su tüketmeye çalışın" ifadelerini kullandı.

TATİLİ FIRSATA ÇEVİRİN

Egzersizin harcanan kaloriyi artırması sebebiyle kilo vermeyi de kolaylaştıracağını hatırlatan Uzm, Dyt. ve Uzm. Klinik Psikolog Merve Öz, "Kilo verme ya da kilo alma, aldığınız kalori ile harcadığınız kalori arasındaki dengesizlikten olur. Harcadığınız kalori, aldığınız kaloriden fazla ise kilo verirsiniz. Aldığınız kalori fazla, harcadığınız azsa da kilo alırsınız. Bu nedenle tatili fırsata çevirmeye çalışın ve mümkün olduğunca çok hareket edin. Yürümek için herhangi bir engeliniz yoksa günde en az 30 dakika yürümeye çalışın ya da imkanınız varsa yüzün" dedi.

ŞERBETLİ TATLI YERİNE MEYVE YA DA DONDURMA

Uzm. Dyt. Merve Öz, kalorisi daha fazla ve glisemik indeksi daha yüksek olan şerbetli tatlılar yerine meyve ya da dondurma tercih edilebileceğini söyledi. Şekerli ve asitli içecekler yerine sağlıklı ve az kalorili içecekleri tercih edilebileceğini belirten Uzm. Dyt. Merve Öz, limonlu beyaz çay, sodalı soğuk içecekler ve sodalı ayran tüketmeyi tavsiye etti.