BAYRAMDA VAPURLAR DOLDU TAŞTI
1 saat önce
KURBAN Bayramı'nda ücretsiz hizmet veren Şehir Hatları vapurlarına talep oldukça yoğundu.
Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 03:59 Kaynak: DHA
KURBAN Bayramı'nda ücretsiz hizmet veren Şehir Hatları vapurlarına talep oldukça yoğundu. Bayram tatili boyunca tüm hatlarda toplam 933 bin 309 yolcu taşındı.
Şehir Hatları, 4 günlük Kurban Bayramı
tatilinde tarifeli ve ek seferlerle 26 hatta toplam 2015 sefer gerçekleştirdi. Vapur yolcuları en çok Eminönü
, Adalar
, Kadıköy
, Üsküdar
, Beşiktaş
hatlarını tercih etti. Bayram tatilini İstanbul
'da geçiren vatandaşlar Adalara gitmek ve boğaz turlarına katılmak için uzun kuyruklar oluşturdu. Günlük 230 binin üzerinde yolcu taşıyan Şehir Hatları bayram tatilinde toplam 933 bin 309 yolcuya hizmet verdi. Bayramın ilk gününden itibaren yoğunluğun hiç azalmadığı Eminönü - Kadıköy - Adalar hattını bayram süresince 247 bin 406 yolcu kullandı.
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