Bayramda vatandaşa mobil konser - Son Dakika

Şanlıurfa'da Karaköprü Belediyesi sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Ramazan Bayramı'nda evde kalan vatandaşlara mobil konser etkinliği düzenledi. Müziğin sesini duyan Karaköprülüler evlerinin pencerelerinden şarkılara alkışlarla eşlik etti.



Karaköprü Belediyesi, korona virüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar için Ramazan ayı boyunca mobil programlar gerçekleştirirken, Ramazan Bayramı'nda da vatandaşları unutmadı. Belediye, mobil etkinlik aracı ile sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bayramı evde geçiren vatandaşlar için konser düzenledi. İlçedeki cadde ve sokaklarda gezen mobil konser aracında sanatçı Mustafa Sarıdoğan ve saz ekibi birbirinden güzel şarkılarla evinin balkonuna ve pencerelere çıkan vatandaşlara müzik şöleni sundu. Vatandaşlar mobil araç konser dinletisine balkonlarından ve pencerelerinden alkışlarla eşlik etti. - ŞANLIURFA