BAYRAMDA YAĞLI VE TUZLU GIDA TÜKETİMİNE DİKKAT - Son Dakika

HAVA sıcaklıklarının artmasının özellikle kalp hastaları açısından risk oluşturduğu konusunda uyarılarda bulunan Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Cihan Altın, bayramda yağlı ve tuzlu gıda tüketiminin kalp sağlığı açısından ciddi problemlere yol açabileceğini söyledi. Altın, Normalleşme süreci sonrasında insanlar yeniden dışarı çıkmaya başladı. Bu sıcak havalar, Kurban Bayramı ile birleştiği için kalp rahatsızlıklarında ciddi bir artış olması bekleniyor. Hem havanın sıcaklığı hem de bayramda yenilebilecek aşırı yağlı ve tuzlu yiyecekler gerek hipertansiyon gerek kalp yetmezliği gerekse koroner damarlarında tıkanıklık olan hastalarda ciddi tehlikeler yaratabilir dedi.

Sıcak havalarla birlikte Kurban Bayramı'nda yağlı ve tuzlu yiyecekler tüketilmesinin, kalp damar hastalığı, tansiyon dengesizliği ve kalp yetersizliğini tetikleyebildiği belirtildi. İzmir Ekonomi Üniversitesi (İEÜ) Medical Park Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Cihan Altın, Normalleşme süreci sonrasında insanlar yeniden dışarı çıkmaya başladı. Bu sıcak havalar, Kurban Bayramı'yla birleştiği için kalp rahatsızlıklarında ciddi bir artış olması bekleniyor. Hem havanın sıcaklığı hem de bayramda yenilebilecek aşırı yağlı ve tuzlu yiyecekler gerek hipertansiyon gerek kalp yetmezliği gerekse koroner damarlarında tıkanıklık olan hastalarda ciddi tehlikeler yaratabilir diye konuştu.

Özellikle bu tür dönemlerde çok sayıda kalp damar hastasının, kalp krizi geçiren ve tansiyon atağı yaşayan hastanın kliniklere başvuruda bulunduğu konusuna dikkati çeken Doç. Dr. Altın, O yüzden özellikle bu dönemlerde çok dikkatli olmalıyız, aşırı yağlı yiyeceklerden kaçınmalıyız. Bazen Kurban Bayramı gibi özel günlerde bunun dozu kaçabiliyor. Kalp hastalarına kurbanlarımızı kesip yerken özellikle yağsız tarafından yemeleri tavsiye ediyorum. Kalp damar sağlığı açısından mümkün olduğu kadar az hayvansal yağ ve az tuzlu beslenmek sağlık açısından oldukça önemlidir. Özellikle bu dönemde herkesin bu konuya dikkat etmesini şiddetle tavsiye ediyorum. Ayrıca pandemi sürecine de dikkat etmeye devam etmemiz gerekiyor. Bayramı kutlayacağız ancak maske, mesafe ve hijyen önlemlerimizi alarak kutlayacağız dedi.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Sıcak havanın kalp hastalığı, tansiyon ve kalp yetersizliği olan hastaları olumsuz etkilediğini vurgulayan Doç. Dr. Altın, dikkat edilmesi gerekenleri ve alınabilecek önlemleri anlattı. Altın, Sıcak havayla birlikte vücutta sıvı kaybı oluyor. Damarda akan kan daha da koyulaşıyor ve kalp krizleri, kalp damar hastalıkları bu dönemde daha sık görülüyor. Özellikle kalp hastalarının günde 2 litreye yakın su tüketmesi gerekiyor. 12.00 ile 14.00 saatleri arasında dışarı çıkmalarını kesinlikle tavsiye etmiyorum. Yürüyüş serin olan saatlerde yapılmalı. Sıcak özellikle kalp hastası olanları, tansiyon ve kalp yetersizliği hastalarını çok kötü etkilemektedir. Aşırı sıcaklar, kalp krizlerine ve hatta ölüme götürebilecek ciddi sonuçları doğurabilecek kadar tehlikeli bir durumdur diye konuştu.

'ERKEN TANI HAYAT KURTARIR'

Tehlike oluşturabilecek durumlara karşı tipik göğüs ağrılarının önemsenmesi gerektiğinin de altını çizen Doç. Dr. Altın, Cinsiyetinizin erkek, yaşınızın da 40 civarında olduğunu düşünelim. Sıcak havada dışarıda yürürken göğsünüzde baskı şeklinde bir ağrı hissettiniz. Durup dinlendikten sonra göğüs ağrınız geçiyor sonra tekrar yürümeye başlıyorsunuz ancak ağrı tekrar başlıyor. Eğer böyle bir durum yaşıyorsanız, bu duruma çok tipik bir kalp hastalığı işaretidir. Böyle bir durum varsa hiç vakit kaybetmeden kalp doktoruna gidilmesi gerekiyor çünkü erken tanı hayat kurtarır ve geç kalındığı zaman çok kötü sonuçlanabilir. Tipik göğüs ağrılarına dikkat edelim. Bu durum dışında aşırı yorgunluk, çarpıntı, nefes darlığı şikayeti olanlar da mutlaka yine bir kalp doktoruyla temasa geçmesinde fayda var diye konuştu.