Bayramda yakıt alan araç sayısı azaldı
39 dakika önce
Uzun Ramazan Bayramı tatilinde akaryakıt alan araç sayısı ve toplam yakıt satışı geçen yılki bayrama göre genel olarak gerilerken Ege, Karadeniz ve Doğu-Güneydoğu bölgelerinde arttı.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:38
Uzun Ramazan Bayramı
tatilinde akaryakıt alan araç sayısı ve toplam yakıt satışı geçen yılki bayrama göre genel olarak gerilerken Ege
, Karadeniz
ve Doğu-Güneydoğu bölgelerinde arttı.
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