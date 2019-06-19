Son Dakika Haberleri: Bayramda yakıt alan araç sayısı azaldı
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Bayramda yakıt alan araç sayısı azaldı

39 dakika önce

Uzun Ramazan Bayramı tatilinde akaryakıt alan araç sayısı ve toplam yakıt satışı geçen yılki bayrama göre genel olarak gerilerken Ege, Karadeniz ve Doğu-Güneydoğu bölgelerinde arttı.

Bayramda yakıt alan araç sayısı azaldı, System.String[]
Uzun Ramazan Bayramı tatilinde akaryakıt alan araç sayısı ve toplam yakıt satışı geçen yılki bayrama göre genel olarak gerilerken Ege, Karadeniz ve Doğu-Güneydoğu bölgelerinde arttı.
Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 03:38 
Ege, Ramazan Bayramı, Ekonomi
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