Bayramda yaşanan trafik kazaları nedeniyle 31 vatandaşımız hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bayramda yaşanan trafik kazaları nedeniyle 31 vatandaşımız hayatını kaybetti

13.07.2022 11:25

Kurban Bayramı boyunca meydana gelen kazalarda bilanço ağır oldu. Toplamda 31 vatandaşımız, trafik kazaları sonucu yaşamını yitirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da dönüş yoluna çıkacak sürücüleri uyardı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sosyal medya hesabından ülke genelinde bayram tatillerindeki kazalı ölüm ortalamalarıyla ilgili açıklamada bulundu.

"DÖNÜŞ YOLCULUĞUNUZ KEMERLİ OLSUN"

Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Ülke genelinde son 10 yılda 9 günlük bayram tatillerinde günlük ölümlü kaza ortalaması 12, can kaybı 15; Kurban Bayramı'nda arife günü dahil 5 günde günlük ölümlü kaza ortalaması 4, can kaybı 6 oldu. Maalesef 31 vatandaşımız hayatını kaybetti. Dönüş yolculuğunuz kemerli olsun."

Bayramda bilanço ağır oldu! 31 vatandaşımız kazalarda yaşamını yitirdi
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Bakan Soylu: Trafik kazalarında 31 kişi öldü Bakan Soylu: Trafik kazalarında 31 kişi öldü Son dakika haber: Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti Son dakika haber: Kurban Bayramı'nda trafik kazalarında 31 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: İHA

Kurban Bayramı, Süleyman Soylu, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayramda yaşanan trafik kazaları nedeniyle 31 vatandaşımız hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bayramda yaşanan trafik kazaları nedeniyle 31 vatandaşımız hayatını kaybetti - Son Dakika
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