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Bayramda yeni varyant- yeni pik tehlikesi - Son Dakika

Bayramda yeni varyant- yeni pik tehlikesi

15 Temmuz 2021 Perşembe 11:26
Bayramda yeni varyant- yeni pik tehlikesi, System.String[]

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretlerin azaltılmasını, beraber yemek yenilmesi durumunda farklı hanelerin farklı masalarda oturmasını istedi.

SAĞLIK Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde ziyaretlerin azaltılmasını, beraber yemek yenilmesi durumunda farklı hanelerin farklı masalarda oturmasını istedi. Özkan, "Bayramda kurallara uymaz ve aşımızı da olmazsak virüs, dönem dönem değişime uğruyor; yeni varyantla yeni pik yapabiliriz" dedi.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Birimi Öğretim üyesi ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Seçil Özkan, 9 günlük Kurban Bayramı tatilinde halkın aşı yaptırmasının yanında kurallara da dikkat etmesi gerektiğini söyledi. Prof. Dr. Özkan, bayram ziyaretlerinin azaltılmasına, beraber yemek yenilmesi durumundan farklı hanelerin farklı masalarda oturmasına dikkat etmek gerektiğini söyleyerek "Bayramda mutlaka dikkat etmeyi öneriyorum. Benim tavsiyem ziyaretleri az tutalım. Aynı haneden olan kişiler aynı masada yemek yemeli. Yine ziyaretleri yakın akrabalarımızla sınırlı kalmasını öneriyorum. Kapalı ev ortamında herkes aynı anda maskesini çıkarmamalı" dedi.

'YENİ PİK' UYARISIProf. Dr. Özkan, delta ve delta plus varyantı ile Peru'da çıkan lambda varyantına dikkat çekerek, "Bayramda kurallara uymaz ve aşımızı da olmazsak virüs, dönem dönem değişime uğruyor yeni bir varyantla yeni bir pik yapabiliriz. Biz artık istiyoruz ki eylül- ekim gibi çocuklarımız okula gitsin, bizler normal yaşantımıza dönelim. Virüs ve bu salgın çok değişik. Yeni yeni literatür çıkmaya başladı. Yeni yeni bilgiler ediniyoruz. Hiçbir şey kesin değil. En büyük tavsiyem, korunmaya devam edelim" diye konuştu.'MASKE YASAĞI KALKMAMALI'Prof. Dr. Seçil Özkan, maske yasağının kalkmaması gerektiğini de söyleyerek, şöyle konuştu:

"Maske yasağı devam ediyor, bence kalkmamalı. Açık havadaysak kişilerle aramızda 2 metre varsa ve çok kalabalık değilse etrafımız maskemizi çıkarabiliriz. Parkta yürüyüş ve koşu yaparken maske kullanmak çok zor. Kendimizi ve çevremizdekileri mutlaka korumamız gerekiyor. Otelde tatili geçiriyorsak kapalı mekana girdiğimiz an mutlaka maskemiz olması gerek. Otelde otururken de ailemizden olmayan kişilerle bu mesafe ve maskeye dikkat etmek gerekiyor. Plajda sık aralıklarla oturmuyorsanız maskeyi çıkarabilirsiniz. Denize girerken de kalabalık ortamlardan uzak durarak yüzmek lazım. Otobüsle seyahatlerde zor ama maskeler çıkarılmamalı. Vatandaşlar bir şey yerken açık havada yemelerini öneriyorum. Seyahat sonrası lütfen sarılmayalım."


Bayramda yeni varyant- yeni pik tehlikesi

Kurban Bayramı, Bilim Kurulu, Koronavirüs, Seçil Özkan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bayramda yeni varyant- yeni pik tehlikesi - Son Dakika


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