Bayramda yol denetimi - Son Dakika
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Bayramda yol denetimi

10.07.2022 14:27
Bayramda yol denetimi

Samsun'un Bafra ilçesinde kontrol noktasında trafik denetimine katılan Kaymakam Cevdet Ertürkmen, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Samsun'un Bafra ilçesinde kontrol noktasında trafik denetimine katılan Kaymakam Cevdet Ertürkmen, sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Samsun-Sinop karayolu Bafra girişinde oluşturulan trafik denetim kontrol noktasında görevli polis ve askerleri ziyaret ederek bayramlarını kutlayarak sürücülerle sohbet eden Kaymakam Ertürkmen, durdurulan araç sürücülerine emniyet kemeri konusunda uyarılarda bulundu. Arka koltukta seyahat eden yolculardan da emniyet kemerlerini takmalarını isteyen Kaymakam Ertürkmen, "Yollar çok kalabalık, dikkatli olalım. Sürücüleri hız yapmamaları konusunda ve önceliğin yayaların olduğuna dikkat çekmek istiyoruz. Yollarda daha dikkatli araç kullanmaya davet ediyoruz" dedi.

Kaymakam Ertükmen'e İlçe Jandarma Komutanı Fatih Özer, İlçe Emniyet Müdür vekili Murat Tan eşlik etti. - SAMSUN

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Kaynak: İHA

Cevdet Ertürkmen, Hisarcık, Samsun, Bafra, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bayramda yol denetimi - Son Dakika

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