Bayramda yola çıkacak sürücülere LASİD'den öneriler - Son Dakika

Bayramda yola çıkacak sürücülere LASİD'den öneriler

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, trafikte bireysel tedbirler alınmazsa salgın gibi herkesi etkileyecek kötü sonuçların oluşabileceğini belirterek, "Yola çıkmadan önce mutlaka ve mutlaka lastiklerin ve yedek lastiklerin hava basıncı, balans ayarları...

Bayramda yola çıkacak sürücülere LASİD'den öneriler, System.String[]

Lastik Sanayicileri ve İthalatçıları Derneği (LASİD) Genel Sekreteri Erdal Kurt, trafikte bireysel tedbirler alınmazsa salgın gibi herkesi etkileyecek kötü sonuçların oluşabileceğini belirterek, "Yola çıkmadan önce mutlaka ve mutlaka lastiklerin ve yedek lastiklerin hava basıncı, balans ayarları ve diş derinliği kontrolleri yaptırılmalı." ifadesini kullandı.

Kurt, yaptığı yazılı açıklamada, salgın nedeniyle evde geçirilen uzun günlerin ardından Kurban Bayramı tatilinde şehirler arası yollara düşecekler için uyarılarda bulundu.

Her yıl trafik kazalarında ihmaller yüzünden binlerce canın yitirildiğine dikkati çeken Kurt, pandemi nedeniyle evlerde uzun günler geçirildiğini, normalleşme döneminde tedbirlerin alınmaması halinde herkesin yakından izlediği gibi salgın grafiğinin yükseldiğini anlattı.

Kurt, trafiğin de herkesin tek tek sorumluluğunun bulunduğu ortak alanlardan olduğunu kaydederek, "Bireysel tedbirler alınmazsa tıpkı salgın gibi hepimizi etkileyecek kötü sonuçlara sebep olabiliyor. Bu nedenlerle Kurban Bayramı tatilinde kara yollarına çıkacak araç sürücüleri, bu ortak bilinç ve sorumlulukla hareket etmeli." açıklamasında bulundu.

Sürücülerin uzun yolda seyahate çıkmadan önce araçlarının bakım ve kontrollerini yapmayı ihmal etmemesi çağrısında bulunan Kurt, şu ifadeleri kullandı:

"Güvenli sürüş ve güvenli bir trafik için gerekli şartlardan birisi de doğru lastiktir. Lastik hem yola hem hayata bağlar. Aracın yol ile temasını sağlayan tek bağlantı noktası, lastiğin yola bastığı alandır; o da neredeyse el avucu kadardır. Bu alan doğru kullanılmazsa sürücünün ve sevdiklerinin hayatını, trafikteki başka araçlar ve onların hayatları da tehlikeye atılmış olur. Bu nedenle seyahat öncesi mutlaka bir uzman tarafından lastikleriniz gözden geçirilmeli. Mutlaka ve mutlaka lastiklerin ve yedek lastiklerin hava basıncı, balans ayarları ve diş derinliği kontrolleri yaptırılmalı."

"Yedek lastiğin sağlamlığından emin olunmalı"

LASİD Genel Sekreteri Kurt, yedek lastiğin sağlam olduğundan emin olunması gerektiğini belirterek, şu uyarıları yaptı:

"Diş, topuk, sırt kontrollerini mutlaka yaptırılmalı, yıpranma varsa önlemi alınmalı. Lastik, araç üreticisinin önerdiği model, tip ve ebatta, mevsimine uygun olmalı. Güvenli sürüş için araca en uygun ve en doğru lastik seçilmeli, o doğru şekilde kullanmalı. Pandemi tedbirleri kapsamında seyahat sırasında yolda, araç içinde, dinlenme yerlerinde sosyal mesafe, maske ve hijyen kurallarına uyulmalı."

Kurt, trafiğin tüm sürücü ve yayaların ortak bir bilinçle ve birbirine saygı duymaları sayesinde sağlıklı ve güvenli şekilde yürüyeceğini bildirdi.

Lastiklerin doğru ve teknik olarak uygun janta monte edilmesi gerektiğini aktaran Kurt, uygun basınç değerlerinde şişirilip şişirilmediğinin kontrol edilmesinin ve kullanma kılavuzunda önerilen doğru ve uygun havanın bastırılmasının öneminden bahsetti.

Mutlaka uyulması gereken diğer uzun yol seyahat kuralları

LASİD Genel Sekreteri Kurt, uzun yolda güvenli bir sürüş için "yola dinlenmiş bir halde sabah erken saatte çıkılması" gerektiğine dikkati çekerek, şu önerilerde bulundu:

"Mola yerleri önceden belirlenmeli. Uzun yolda 2 saatte veya her 150 kilometrede bir defa 15 dakika mola verilmeli. Takip mesafesini korunmalı, şehir içinden geçerken hız düşürülmeli. Kısa farlar gece-gündüz açık tutulmalı, hız limitlerine uyulmalı. Emniyet kemeri takılmalı. Çocukları boy ve kilolarına göre düzenlenmiş güvenlik koltuklarına oturtmalı, kucakta ve ön koltukta asla taşımamalı. Araçtaki yardım çantası kontrol edilmeli, çekme halatı, takoz, reflector ve fosforlu yelek bulunduğundan emin olunmalı. Aracın ön düzen ayarları ve kontrolleri yapılmalı"

Kurt, fren düzeninin gözden geçirilmesinin önemine değinerek, aracın vantilatör ve triger kayışının incelenmesi, motor ve şanzıman yağlarının kontrol edilmesi, soğutma sıvılarının ölçülmesi gerektiğini vurguladı.

Konforlu yolculuk için aracın klima ve havalandırma sisteminin kontrol edilmesi gerektiğini dile getiren Kurt, aydınlatma ve sinyalizasyon ekipmanlarının gözden geçirilmesinin de önemli olduğunu kaydetti.

Kurban Bayramı, Erdal Kurt, Araç, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.07.2020 01:15

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Bayramda yola çıkacak sürücülere LASİD'den öneriler - Son Dakika Ekonomi
YORUMLAR

Son Dakika

Azerbaycan ve Türkiye'nin ortak tatbikatı Ermenistan'ı rahatsız etti! Küstah yorum Eşinin ailesi yüzünden evden kaçtığını düşünen koca, sokak ortasında kayınbiraderini vurdu "Üniversite sınav sonucumu öğreneceğim" diyerek evden çıkan gençten haber alınamıyor Hükümetten kaynakları, okulların 31 Ağustos'ta açılması için üzerinde konuşulan tek şartı açıkladı Mahkeme öncesi kızına "Geliyorum" diyen şahıs, tutuklanmaktan kurtulamadı Mersin'de 4 askerin şehit düştüğü kazada kahreden detay! Şoför "Ben kendimi feda ediyorum" demiş Yunanistan, Türkiye ile yaşadığı gerginlikte geri adım attı: Diyaloğa hazırız Tartıştığı eşini su almaya gönderen şahıs, silahla kendini boğazından vurdu "Kimsesizlerin Annesi" olarak tanınan Fevziye Bircan Gence, hayatını kaybetti Kremlin'de önemli görüşme! Türkiye'ye S-400 sevkiyatında olası ikinci parti üzerinde çalışmalar sürüyor Trabzon'daki Ayasofya Camii'ni açan Erdoğan, tarihi eserin dış cephesinin yapılmadığını görünce Bakan'a talimat verdi Aycan Yanaç, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde oynayabilir Her gün 200 vakanın görüldüğü Konya'da, maske ve sosyal mesafe unutuldu Spor kariyerini bırakıp cinsel içerikli fotoğraf ve videolarını satan Renee Gracie, pilotluğa geri döndü Uzun zamandır Beşiktaş'ın gündeminde olan Fabrice N'Sakala, son maçı öncesinde takım arkadaşlarıyla vedalaştı
Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti Eser Yenenler, ilk kez zayıf olduğu dönemlerden fotoğrafını paylaştı, görenler tanımakta güçlük çekti         
15:55
Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı Çin'de yeraltı mağarasında mahsur kalan çocuk, küçük delikten uzattığı eli sayesinde kurtarıldı         
15:47
Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor Erol Bulut, Alanya ve Malatya'da beraber çalıştığı teknik ekibiyle birlikte Fenerbahçe'ye gitmek istiyor         
15:42
Burcu Biricik Netflix'in Fatma isimli dizisinde başrol oynayacak Burcu Biricik Netflix'in Fatma isimli dizisinde başrol oynayacak         
15:17
İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için İş yerinin kapısına, tehdit altındaki kadınlar için "Bize sığının" yazısı astılar         
15:07
Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı Antalya'da 2.5 yaşındaki çocuğu kaçırma girişimi kamerada! Annesi son anda yakaladı         
15:04
Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş Murat Ceylan'dan Serel Yereli'nin iç çamaşırlı pozuna olay yorum: DM'den atacakken ana sayfaya düşmüş         
14:42
Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti Ahıra giren yılan, 700 kiloluk kurbanlık boğayı sokarak telef etti         
14:30
Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, Süper Lig'e çıkmaları halinde takıma 10 milyon TL prim verecek         
14:22
Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı Bülent Emrah Parlak ve Burcu Gönder, 5 yıllık evliliğini tek celsede noktaladı         
14:20
Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi Denizde samimi şekilde görüntülenen Hilal Altınbilek ve Gurur Aydoğan'dan ilk paylaşım geldi         
13:50
70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü 70 yaşındaki adam, yem verdiği kurbanlık boğanın saldırısında öldü         
13:45
ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı ABD'de bir kişi Kovid-19 kredisiyle Lamborghini aldı         
13:27
Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi Genç kız, metro istasyonunda telefonla üst düzey görüşme yapan şahsın kim olduğunu görünce şaşkınlığını gizleyemedi         
13:26
Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil Kadına şiddete tepki gösteren Hayal Köseoğlu, ağırlık kaldırdığı videosuyla meydan okudu: Sizin haddinize değil         
12:26
Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu Gaziantepli Alin Tosca, ligin en centilmen futbolcusu oldu         
12:23
Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor Aynı adamla sevgili olan ikiz kardeşler, aynı anda hamile kalmak istiyor         
12:20
Filistinli genç Filistinli genç "Bin dolar karşılığında bir resmi öper misin?" diye soran muhabiri tokatladı         
12:05
Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı Ayasofya'daki namaza davet edilen 500 şanslı kişi arasında Osmanlı torunları da vardı         
11:47
Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun? Wanda Nara'dan takipçisinin cinsel ilişki yorumuna olay yaratan yanıt: Sen neden denemiyorsun?         
11:28
İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı İstanbul'da Türk bayrağına saldıran kişi tutuklandı         
11:22
Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil Son Dakika: Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ayasofya'daki hutbede Atatürk'e dil uzatma söz konusu değil         
11:17
Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına Yazışmaları basına sızdı! Belediye başkanı, şoförünün karısına "Erotik fotoğraf gönder" diye mesaj atmış         
10:56
Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı Şarkıcı İsmail YK, kendisinden 22 yaş küçük kadınla aşk yaşamaya başladı         
09:54
Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu Tanıkken borçlu oldu, tüm mal varlığına haciz konuldu         
09:45
Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu Bilim insanları dünyanın en büyük kurbağasını kurtarmak için seferber oldu         
08:47
Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: İrfan Buz, futbolcular döver diye Özer'i otobüse almamış Bursaspor Başkanı Mesut Mestan: İrfan Buz, futbolcular döver diye Özer'i otobüse almamış         
08:11
Yaylada kaybolduktan 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki kız ve 13 yaşındaki abisi devlet korumasına alındı Yaylada kaybolduktan 33 saat sonra bulunan 11 yaşındaki kız ve 13 yaşındaki abisi devlet korumasına alındı         
06:55
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin tepkisini çekecek Osman Kavala çağrısı: Serbest bırakılmalı ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye'nin tepkisini çekecek Osman Kavala çağrısı: Serbest bırakılmalı         
00:28
İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti İngiliz model Demi Rose, cesur bikinisiyle plajda dikkatleri üzerine çekti         
21:55
Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor Konya'da ekili tarlada keşfedilen derin obruklar çiftçileri korkutuyor         
16:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.07.2020 19:43:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bayramda yola çıkacak sürücülere LASİD'den öneriler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei