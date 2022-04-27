Bayramda yola çıkacaklara lastik kontrolü uyarısı - Son Dakika
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Bayramda yola çıkacaklara lastik kontrolü uyarısı

27.04.2022 11:23
Bayramda yola çıkacaklara lastik kontrolü uyarısı

Ramazan Bayramı nedeniyle pek çok kişi yola çıkmaya hazırlanırken, yaz koşullarına uyum sağlayabilmek için kış lastiklerinin yaz lastikleriyle değiştirilmesi, diş derinliği 3 mm'nin altında olan lastiklerle seyahat edilmemesi önerildi.

Ramazan Bayramı nedeniyle pek çok kişi yola çıkmaya hazırlanırken, yaz koşullarına uyum sağlayabilmek için kış lastiklerinin yaz lastikleriyle değiştirilmesi, diş derinliği 3 mm'nin altında olan lastiklerle seyahat edilmemesi önerildi.

Petlas'dan yapılan açıklamada, güvenli bir sürüş için hayati önem taşıyan önlemler sıralandı. Ramazan Bayramı, aile ziyaretleri ve tatil için uygun bir fırsat yaratırken, şehirler arası yollardaki trafik yoğunluğu kazalardaki artış potansiyelini de artırıyor.

Petlas uzmanları, bayram tatilinin kazasız, güvenli ve huzurla geçmesi için sürücülere hatırlatmalarda bulunarak, yaz aylarında ısınan zemine uygun olmayan lastiklerin araçlarda güvenlik riski oluşturacağına dikkati çekiyor.

"Güvenliğiniz için bazı basit tedbirleri almayı unutmayın"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Petlas Pazarlama Müdürü Esra Ertuğrul Boran, Ramazan Bayramı süresince trafik yoğunluğunda artış beklendiğini ve uygun koşullar sağlanmadığı takdirde kaza oranlarında yükseliş yaşanacağını belirtti.

Karayoluyla yapılan tatil yolculuklarının kişiler, sevdikleri ve seyahat eden diğer kişiler için güvenli olmasının önemli olduğunu ifade eden Boran, sürücülere şu uyarılarda bulundu:

"Yol güvenliği, araçların yere temas noktası olan lastiklerden başlıyor. Araç bakımlarınızı yaptırmadan ve lastik şişirme basıncıyla diş derinliğini ölçtürmeden lütfen yola çıkmayın. Lastik şişirme basıncının olması gerekenden ne daha yüksek ne daha düşük olmamasına dikkat etmek gerekiyor. Düşük basınç kadar, olması gerekenden daha fazla şişirilmiş bir lastik, riski önemli ölçüde artırır ve sürüş güvenliğini tehlikeye atar. Diş derinliği 3 mm'nin altındaki lastikler ise aracın yol tutuşu özelliğini kaybetmesine ve fren mesafesinin uzamasına yol açıyor. Lütfen güvenliğiniz için bazı basit tedbirleri almayı unutmayın."

Güvenli sürüş ve sorunsuz bir yolculuk için çok yüksek sesle müzik dinlemekten kaçınılması, 2 saatte bir 15 dakikalık molalar verilmesi gerektiğini kaydeden Boran, "Bu durumlarda ilk olarak güvenlik önlemlerinin alınması hem yolcular hem de seyir halindeki diğer araçlar için önemli rol oynuyor. Olası bir acil durum anında aracın güvenli bir yere çekilerek dörtlü ikaz lambalarının yakılması ve diğer araçların durumdan haberdar edilmesi için uygun bir güvenlik mesafesine reflektör konulması gerekiyor. Giderilemeyecek bir sorunla karşı karşıya kalma ihtimaline karşın yola çıkarken, yetkili servisin numarasını not etmek oldukça önem taşıyor. Servisin menzili dışında kalan bölgelere de ise jandarmadan ya da polisten yardım istenebilir." ifadelerini kullandı.

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Kaynak: AA

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