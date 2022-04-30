Bayramda yola çıkacaklara "uykusuz araç kullanmayın" uyarısı - Son Dakika

Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) Gülhane Tıp Fakültesi Acil Tıp Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Yücel Yüzbaşıoğlu, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla yola çıkacak sürücülere uykusuz araç kullanmamaları uyarısında bulundu.

Yüzbaşıoğlu, AA muhabirine, trafik kazalarının önemli bir kısmının sürücülerin yaptığı bireysel hatalar nedeniyle meydana geldiğini söyledi.

Emniyet kemerinin başta sürücüler olmak üzere bütün yolcular için hayati öneme sahip olduğunu vurgulayan Yüzbaşıoğlu, "Acil hekimleri olarak trafik kazasıyla bize başvuran hastalara baktığımızda, ilk bakışta o kişinin emniyet kemeri takıp takmadığını anlayabiliyoruz. Emniyet kemeri takılmadığında meydana gelen yaralanmalar çok ciddi ölümcül ve sakatlayıcı olabiliyor." dedi.

"Uykunuzu almadan yola çıkmayın"

Uykusuz araç kullanımının büyük kazaları da beraberinde getirdiğini aktaran Yüzbaşıoğlu, uyku etkisi gösteren ilaçları kullanmak zorunda olan sürücülerin direksiyon başına geçmemeleri ya da o ilacı yolculuk öncesi kullanmamaları gerektiğinin altını çizdi.

Sürücülere uzun süren yolculuklarda mola vermeleri çağrısında bulunan Yüzbaşıoğlu, şöyle devam etti:

"Uzun süreli yolculuklarda, çoğu zaman gideceğimiz yere bir an önce ulaşma isteği olduğu için yolculuğun kesintiye uğratılması pek istenmiyor. Bunun için iki saat arayla mola verilmesini öneriyoruz. Özellikle mola vermek için uykumuzun gelmesini beklemememiz gerekiyor. Çünkü bu nokta bizim için artık hatanın başladığı nokta oluyor. Dikkatimizin tamamen azaldığı süreçler oluyor. Araç içerisinde kaldığımız dönemlerde hareketsiz olduğumuz için molalarda mümkünse kısa yürüyüşler yapılarak, yüzümüzün yıkanması ve uykumuzu giderici çay ve kahve gibi içeceklerin tüketilmesi faydalı olur."

Yüzbaşıoğlu, uykusuzlukla ilgili kazaların aracın yüksek hızla bir cisme çarpmasıyla meydana geldiğini anlatarak, bu tür kazaların araç içerisinde çok sayıda kişinin ölümüne yol açtığını, uykunun çok önemli bir faktör olduğunu dile getirdi.

"Uykunuzu almadan yola çıkmayın." uyarısını yapan Yüzbaşıoğlu, "Bayram günlerine baktığımızda ölüm oranının 3 kat arttığını görüyoruz. Özellikle bu kazaların ölümcül olmasının sebebi, insanların işten çıkarak bir an önce tatil ve bayram yerlerine ulaşma isteğidir. Dolayısıyla lütfen dinlenmeden yola çıkmayın." diye konuştu.

Çocuklar emniyet kemeri takmalı

Sürücülerin cep telefonu kullanmamaya dikkat etmesi gerektiğini belirten Yüzbaşıoğlu, şunları kaydetti:

"Anne ile baba emniyet kemeri takıyor ama çocuklar arka tarafta emniyet kemerlerini takmadan oyun oynuyorlar. Trafik kazası meydana geldiğinde çocukların çok hızlı bir şekilde sağa sola çarpmasına bağlı ölümler meydana geliyor. Çocukların sabit bir yerde, emniyet kemeri takılmış bir şekilde beklemesi gerekiyor. Çocukların yaşına uygun çocuk koltukları kullanılarak güvenlik altına alınması önemlidir."