Bayramda Yola Çıkmadan Önce Dikkat!

150 yılı aşkın köklü geçmişiyle Türkiye'nin ilk sigorta şirketi olma unvanına sahip Generali Sigorta, Ramazan Bayramı tatilinde yola çıkacak sürücülere tavsiyelerde bulundu.

Aracınızı son bir kez kontrol edin

Ramazan Bayramı tatilinde yola çıkacak olanların ilk ve en dikkat etmesi gereken konu, aracın son kez kontrol edilmesidir. Aracın bakımı ve analizleri yapılmadan yola çıkmak tehlikeleri de beraberinde getirmektedir. Bilirkişi yardımıyla direksiyon, pedallar, motor, klima ve lastikler yola çıkmadan mutlaka denetlenmelidir.

Kasko ve trafik poliçelerini ihmal etmeyin

Trafik kazalarında artış yaşanan bayram dönemlerinde hem araçların güvenliği hem de bütçelerinin korunması adına yola çıkmadan önce sürücülerin kasko ve trafik poliçelerini yaptırmaları büyük önem taşımaktadır. Her bütçe ve ihtiyaca göre özelleştirilebilen "Benim Kaskom" ürünü sürücülerin hızlı ve zahmetsiz kasko edinmelerine, aynı zamanda bütçeden de tasarruf etmelerine olanak sunmaktadır.

Yolculuk öncesi iyi uyuyun

Bayram tatili dolayısıyla çıkılacak uzun yolculuk öncesinde iyice dinlenilmelidir. Aksi takdirde yola çıkıldığında sürücünün dikkat dağınıklığı yaşama olasılığı artış göstermektedir.

Rahat giysileri tercih edin

Yola çıkmadan önce fiziksel olarak rahat olmak gerektiği unutulmamalıdır. Özelilikle de sürüş esnasında rahatsızlık yaratmayacak ayakkabılar tercih edilmelidir.

Mola vermekten kaçınmayın

Yorgunluk, sürücünün dikkatinin dağılmasına sebep olmaktadır. Yolculuk sırasında yolun uzunluğuna göre sık sık mola verilmelidir.Az sayıda ve uzun süreli molalar yerine daha fazla ve az süreli molalar tercih edilmelidir.

Aracınızda aperatif yiyecek ve içecekler bulundurun

Uzun yolculuklar sırasında her zaman mola verme imkanı olmayabilir. Araçta aperatif yiyecekler ve içecekler bulundurmak özellikle yoğun trafik anlarında araç içindekilere fazlasıyla yardımcı olacaktır.