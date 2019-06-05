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Bayramda Zeugma Müzesine ziyaretçi akını

27 dakika önce

Bayramda Zeugma Müzesine ziyaretçi akınıGAZİANTEP - Önemli eserleriyle geçmişe dair bilgi edinmemizi sağlayan Zeugma Müzesi, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı.

Bayramda Zeugma Müzesine ziyaretçi akını
GAZİANTEP - Önemli eserleriyle geçmişe dair bilgi edinmemizi sağlayan Zeugma Müzesi, Ramazan Bayramı tatili dolayısıyla ziyaretçi akınına uğradı. Vatandaşlar müzeyi gezmek için bilet sırasında uzun kuyruklar oluşturdu.
Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen vatandaşlar Bayram Tatilini Gaziantep Zeugma Müzesini gezerek geçirdi. Geçtiğimiz aylarda Amerika'dan Türkiye'ye getirilen Çingene Kızının kayıp parçaları vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gördü. Mezopotamya'da yaşamış eski uygarlıklara ait eserleri inceleyen vatandaşlar, müzenin çok etkileyici olduğunu söyledi.
Tarihi eserleri görmenin çok heyecanlı olduğunu söyleyen vatandaşlar, " Korunabilmiş eserleri incelemek çok heyecan verici. Uzun zamandan bu yana görmeyi arzu ediyorduk. Çok etkilendik, çok hoş. Böyle bir müze olması bizi de sevindiriyor. Bayramın ikinci gününde kalabalığın olması, insanların merak ederek gelmeleri, müze kültürünün de gelişmesi açısından çok sevindirici" ifadelerini kullandı.
Arkadaşları ile Kars'tan Zeugma Müzesini görmeye geldiklerini belirten Sonnur Taşdemirci, " Bayram tatilinde Zeugma Müzesini görmek için arkadaşlarla birlikte Kars'tan Gaziantep'e geldik. İlk defa Gaziantep Zeugma Müzesine geliyorum. Çok beğendim. Gaziantep hem şehir olarak hem de Zeugma Müzesi ile çok güzel. Muhteşem bir şehir diyebilirim" dedi.
Uzun bilet sırasına rağmen sırada bekleyen vatandaşlar, "İlk defa geliyoruz. Bu şehirde bir kültür olduğunu göstermek istiyoruz. Aynı zamanda ilginç gelen şeyler var. Burada yaşamalarına rağmen yani Fırat Nehri kenarında yaşamalarına rağmen yunus balığı çizmişler veya deniz hayvanlarını resmetmişler. Bunlarda bu topraklarda yaşayan insanların bilgi birikimi olduğunu gösteriyor. Bunları görmek, öğrenmek için geldik" diye konuştular.
Bayramda Zeugma Müzesine ziyaretçi akını
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 03:44 Kaynak: İHA
Gaziantep, Ramazan Bayramı, Zeugma, Kültür Sanat
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