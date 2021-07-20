Bayramı Aliağa'da heyecanla kutluyoruz - Son Dakika

Bayramı Aliağa'da heyecanla kutluyoruz

Bayramı Aliağa\'da heyecanla kutluyoruz
Son Güncelleme: 20.07.2021 19:16

Kurban Bayramı Aliağamızda coşku ve heyecanla kutlanıyor.

Kurban Bayramı Aliağamızda coşku ve heyecanla kutlanıyor. Sabahın ilk saatlerinde Aliağa'da camiler doldu taştı. Namaz çıkışı vatandaşlar, birbirleriyle bayramlaştı. Bayramlaşma ve Bayram namazında Covid-19 tedbirleri sıkı bir şekilde uygulanıyor.

Evlerde sıcak Bayramlaşma heyecanlarından sonra kurban kesim yerlerinde yoğunluk oluştu. Aliağa kent merkezinde Aliağa Mezbahanesi, Aliağa Belediyesi Yeni Mahalle Çarşamba Pazaryeri, Viking Evleri Meydanı ve Petkim Siteler araç yıkama yerinde kurban kesimleri gerçekleştirildi.

Aliağa Belediyesi ekipleri Bayramda da görevinin başında hizmet veriyor. Zabıta Ekipleri kesim noktalarında denetimlerini sıklaştırırken, Hilal Masa da Alo 153 Hilal Masa hattına vatandaşlardan gelen talep, istek ve şikayetleri hızla sonuçlandırıyor.

Başkan Serkan ACAR'dan Bayram kutlama mesajı

Aliağa Belediye Başkanı Serkan Acar, Bayram münasebetiyle yayınladığı mesajla tüm Aliağa halkının bayramını kutladı. Başkan Serkan Acar kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli Aliağalılar; Salgın sebebiyle dilediğimizce yaşayamadığımız bayramları geride bırakıyor, uzun zaman sonra ilk kez yasaksız ve birlikte geçireceğimiz bir bayrama kavuşuyoruz. Ancak, Bayramların nicesini birlikte ve sağlıklı kutlayabilmek için aşılarımızı yaptırmalı, maske mesafe temizlik kuralına uymayı sürdürmeliyiz. Bununla birlikte seyahate çıkan hemşehrilerimizin şehrimize sağ salim dönmeleri en büyük dileğimiz. Bunun için, trafik kurallarına uymanızı, yorgunken araç kullanmamanızı sizden önemle rica ediyorum. Hepimize sağlıklı, mutlu ve keyifli bir bayram diliyorum. Bayramımız mübarek olsun. "

Kaynak: Habermetre

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