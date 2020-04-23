Bayramı balkonda kutladılar - Son Dakika

Bayramı balkonda kutladılar
6 saat önce
Adana'da bir aile, virüs nedeniyle sokağa çıkamayınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını oturdukları apartmanı Türk Bayrakları ile süsleyerek kutladı.
Adana'da bir aile, virüs nedeniyle sokağa çıkamayınca 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını oturdukları apartmanı Türk Bayrakları ile süsleyerek kutladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin 100. açılış yıl dönümünde, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı bu yıl yeni tip korona virüs nedeniyle tüm Türkiye'de sade bir şekilde kutlanıyor. Virüs nedeniyle sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu Adana'da bayramı kutlayamayan aileler ve çocuklar, evlerinin balkonlarını Türk Bayrağı ve Atatürk posteri asmayı ihmal etmedi. Ancak özel bir firmada bölge müdürü olarak çalışan Engin Şahin eşi ve iki çocuğuyla yaptığı 23 Nisan konulu yazı ve resimleri apartmana astı. 10 katlı apartmanın son 5 katını bu yazı ve resimlerle süsleyen Şahin, bayramı bu yıl sokaklarda kutlayamadıkları için evde kutlamaya karar verdiklerini çocuklarının ve apartman sakinlerinin yardımıyla yazı ile resimleri hazırlayıp apartmana astıklarını söyledi. Şahin 23 Nisan günü saat 21.00'da da balkonlarda olup İstiklal Marşını okuyacaklarını söyledi. - ADANA
Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 08:45 Kaynak: İHA
Son Dakika Yurt dışından Türkiye'ye getirilen kişiden skandal paylaşım: Bu kara lekeyi nasıl silerim Yasağa uymayıp polisten kaçan genç, duvardan atlarken yakalandı 4 günlük sokağa çıkma yasağının başlamasıyla birlikte İstanbul'da sokaklar bomboş görüntülendi Evlerde bayram coşkusu! Bugün 23 Nisan, hep neşeyle doluyor insan Yasağa uymayan sürücü: Sadece marketler açıkmış, yollar da açık sanmıştım 1-3 Mayıs arası sokağa çıkma yasağı gündemde! Son kararı Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek Antalya Valisi Münir Karaloğlu'ndan Twitter kullanıcısına tepki: Seni kimliksiz yumurta kafa Devlet erkanı maskelerle Ata'nın huzurunda! Ankara'da kısıtlı tören İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu Zeydan Karalar: Ekmeği 'Parasız dağıtamazsın' dediler, ben de 5 kuruşa dağıttım 93 yaşında koronavirüsü yenen Recep Dede, horon oynayarak taburcu oldu THY uçağı, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle ay-yıldız çizdi 15 Temmuz Demokrasi Otogarı'nda sahte izin belgesi düzenleyenlere operasyon düzenlendi Yerli Robin Hood'lar hakkında bomba iddia: Arkasında suç örgütü liderleri var 9 yaşındaki genç sanatçı Kuzey Köker, 23 Nisan için Türkiyem isimli şarkıyı okudu